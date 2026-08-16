Tenhle mlýnek měl doma každý. Dnes za něj sběratelé nabízejí tisíce

Málokdo však ví, že slavný příběh rodiny Peugeotů začal o desítky let dříve, a to u poctivé strojírenské výroby, pilových listů a především neuvěřitelně kvalitních kávových mlýnků. Právě mlýnky na kávu značky Peugeot vyhledávají sběratelé po celém světě, protože jejich mlecí mechanismus z kalené oceli byl považován za nejdokonalejší na trhu.
Proč je mlecí mechanismus se lvem legendou
Francouzská společnost Peugeot Frères začala vyrábět stolní i nástěnné mlýnky na kávu již ve 30. letech 19. století. Tvarované dřevěné modely z období kolem roku 1870 patří z designového hlediska k vůbec nejelegantnějším. Soustružené tělo z masivního bukového či ořechového dřeva, zakulacené hrany a vrchní dřevěné víčko chránící násypku tvořily celek, který byl dominantou tehdejších francouzských i středoevropských domácností.
Absolutním srdcem mlýnku byl mlecí kameň ze speciálně kalené oceli. Společnost Peugeot si na své mlecí ústrojí nechat patentovat unikátní systém dvojitého ozubení, které kávová zrna nejprve rozdrtilo a teprve poté jemně pomlelo. Mechanismy byly tak trvanlivé, že i po více než 150 letech dokážou při správné péči kávu spolehlivě umlít.
Průvodce pro majitele: Jak poznat cenu a co ovlivňuje hodnotu mlýnku?
Pokud doma podobný historický kávový mlýnek máte, podívejte se na klíčová kritéria, která určují jeho prodejní cenu:
- Značka a přítomnost štítku: Původní mosazná nebo tištěná cedulka se lvem (Peugeot Frères) zvyšuje cenu o desítky procent. Pokud štítek chybí (jako u inzerovaného kusu), sběratelé poznají originál podle charakteristického tvarování kliky a mlecího soustrojí.
- Stav dřeva a patina: Prasklinky věkem či drobné oděrky u šuplíku k takto starému kusu patří a dotvářejí jeho příběh. Kompletní mlýnek se zachovalým štítkem a nepoškozeným dřevěným korpusem dosahuje ceny 3 500 až 7 000 Kč.
- Mosazná klika a víčko: Původní zdobená mosazná klika s dřevěnou úchytkou a funkční dřevěné či kovové víčko násypky mají obrovský vliv na kompletnost celého kusu.
- Funkčnost mlecího mechanismu: Pokud není ocelový mlecí šnek prorezlý skrz naskrz a soustrojí se volně otáčí, mlýnek si drží vysokou sběratelskou hodnotu.
Dostat za mlýnek pár tisíc není problém
Jako skvělá ukázka toho, v jakých částkách se tyto historické kousky pohybují, slouží inzerát nabízející starožitný dřevěný tvarovaný mlýnek na kávu od firmy Peugeot Frères z období kolem roku 1870 za 2 000 Kč (83 EUR). Tento vyhledávaný model s vrchním dřevěným uzávěrem a zdobenou mosaznou klikou nese známky věku v podobě prasklinky na vršku, drobné neposednosti spodní desky a chybějícího rohu u šuplíku. Přestože mu chybí původní plechová či mosazná cedulka, drží v sobě obrovský kus řemeslné historie a neopakovatelného příběhu.
Příště, až v pozůstalosti nebo na půdě narazíte na tvarovaný dřevěný mlýnek se zdobenou klikou, nepřehlédněte ho. Držíte totiž v ruce poctivý kus francouzské průmyslové historie, který dokonale ozdobí váš domov nebo vám přinese příjemné kapesné!
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková