Bílá voda v Moravském krasu vysychá. Raci a ryby tam ve velkém hynouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bílá voda v Moravském krasu vysychá. Raci a ryby tam ve velkém hynou
Jihomoravské obce a města v posledních čtyřech letech nadprůměrně investovaly, na financování investic však...
Stavebníci začali v letošním 1. pololetí na jihu Moravy stavět obytné budovy s 4 312 byty, což byl nejvyšší...
Centrum Tišnova má po více než šestnácti měsících revitalizované náměstí Míru, které je opět otevřeno pro...
Centrum Brna dnes zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí,...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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