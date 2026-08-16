Kapková závlaha z plastové lahve: zasadíte ji do země a rostliny se zalévají samy celý týden bez vašeho zásahu

I když zahradu milujete a vaše prsty se mnohdy podobají spíše zeleným výhonům než čemukoliv jinému, neznamená to, že musíte být otrokem svých rostlin. Naopak – o jejich automatické zavlažování se mnohdy postarají šikovní pomocníci. Snadno si je vyrobíte i doma a není to nijak těžké, jak potvrzuje i web
iReceptář. Systém kapkové závlahy z lahví
Přeměna obyčejné plastové láhve na účinný systém kapkové závlahy je nejen kreativním způsobem recyklace, ale také účinnou metodou, jak zajistit, aby vaše rostliny dostávaly správné množství vody přesně ve chvíli, kdy je potřebují. Pro začátek budete potřebovat následující materiály:
Plastová láhev: Ideální je láhev o objemu 1,5 až 2 litry, která pojme dostatek vody a snadno se s ní manipuluje. Tenké trubky nebo hadice: Ty budou přenášet vodu z láhve k rostlině. Provázek: Slouží k podepření systému nebo jako součást zavlažovacího mechanismu. Drát: Pomáhá při umístění a upevnění hadičky. Nářadí: Jehla nebo hřebík k propíchnutí uzávěru láhve, nůžky a případně kleště k ohýbání drátu. Postup krok za krokem při stavbě kapkové závlahy
Začněte tím, že uprostřed víčka láhve vytvoříte otvor, který bude dostatečně velký na to, aby se do něj těsně vešla hadice a nedocházelo k únikům vody.
Hadici zkraťte na požadovanou délku tak, aby dosáhla z láhve až k rostlině. Jeden konec hadice prostrčte otvorem ve víčku. Poté pomocí drátu vytvořte kolem hadice spirálu. Tím ji podle rady z webu Man-Tech udržíte na místě a zabráníte jejímu ohýbání nebo zalomení. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud potřebujete svou zahradu ochránit před suchem, vytvořte si domácí kapkovou závlahu. Je to jednodušší, než to vypadá.
Upravený uzávěr připevněte zpět na lahev a naplňte ji vodou. Nakonec celý systém mírně zahrabte do půdy v blízkosti rostliny a zajistěte,
aby byl konec hadice umístěn v blízkosti kořenů. Průtok vody poté můžete jednoduše regulovat utažením nebo povolením uzávěru. Voda by měla spíše jen pomalu kapat, aby byl zajištěn stálý přísun vláhy po celý den a zároveň nedošlo k nežádoucímu přemokření. Další tipy a triky pro „líné zavlažování“ popsali Chalupáři-Zahrádkáři například v tomto článku.
VIDEO Výroba domácí kapkové závlahy snadno a rychle
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři