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Nadýchané palačinky vydrží déle, když správně připravíte a uskladníte těsto

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Domácí palačinkové těsto vydrží v lednici zpravidla dva až čtyři dny, ale jen za podmínek, které většina kuchařek řeší intuitivně, ne vždy správně.
Nadýchané palačinky vydrží déle, když správně připravíte a uskladníte těsto

Nadýchané palačinky vydrží déle, když správně připravíte a uskladníte těsto

Zdroj: Ian Cv / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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