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Media Projekt: nejčtenějším zůstává deník Blesk s 421 tisíci čtenářů na vydání

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Nejčtenějším deníkem v České republice zůstává Blesk (vydavatelství Czech News Center), který za poslední období četlo 421 tisíc čtenářů na jedno vydání. Vyplývá to z posledního výzkumu Media Projektu (realizace Median a STEM/Mark, zadavatelé: Česká unie vydavatelů a ASMEA) za období za 3. čtvrtletí 2025 až 2. čtvrtletí 2026.
Media Projekt: nejčtenějším zůstává deník Blesk s 421 tisíci čtenářů na vydání

Media Projekt: nejčtenějším zůstává deník Blesk s 421 tisíci čtenářů na vydání

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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