Mužům klesá testosteron už před narozením dítěte. Čím víc otec pečuje, tím víc se jeho mozek přepojuje na nový režim

Když se řekne „nižší testosteron“, většina lidí slyší problém. Únava, pokles výkonu, ztráta libida. Jenže u otců data ukazují něco jiného: organismus se přelaďuje z režimu soutěžení a námluv do režimu péče. A nejde jen o testosteron. Do hry vstupují oxytocin, prolaktin, vasopresin i celé mozkové okruhy pro empatii a odměnu. Výsledkem není oslabený muž, ale muž biologicky vybavený k tomu, aby na pláč novorozence reagoval citlivěji než na výzvu rivala.
Kolik testosteronu otcové ztrácejí a proč to číslo kolísá
Jednoduchá odpověď neexistuje, protože záleží na tom, jak se měří a kdo se měří. Meta-analýza z roku 2019, která shrnula 50 výsledků od více než 7 000 mužů, vyčíslila průměrný efekt rodičovského statusu na testosteron jako statisticky konzistentní, ale spíš malý až střední (Hedgesovo g = 0,22). Jinými slovy: otcové mají v průměru nižší hladiny, ale nejde o dramatický propad.
Ostřejší obraz dává longitudinální studie z filipínského Cebu, která sledovala muže ještě předtím, než se stali otci, a pak znovu po narození dítěte. Ti, kdo přešli do partnerského otcovství, vykázali mediánový pokles ranního testosteronu o 26 % a večerního o 34 %. A klíčový detail: muži, kteří se o dítě starali tři a více hodin denně, měli hodnoty nižší než otcové, kteří péči přenechávali partnerce.
Rozdíl tedy není binární (otec versus neotec). Je graduální a závisí na míře skutečného kontaktu.
Přepínač, který začíná ještě před porodem
Představa, že se něco „přepne“ v okamžiku, kdy muž poprvé uvidí své dítě, je romantická, ale nepřesná. Data ukazují tři vrstvy změn, rozložené v čase.
- Prenatální fáze. Už během těhotenství partnerky klesá u nastávajících otců testosteron i vasopresin. Longitudinální studie z roku 2025 navíc ukázala, že nižší prenatální hodnoty předpovídaly vyšší pozdější investici do matky a dítěte. Tělo se chystá dřív, než přijde první pláč.
- Poporodní okno. Bezprostředně po porodu jsou u části mužů hladiny testosteronu na minimu. Zároveň stoupá oxytocin, měřitelně už při prvním držení novorozence.
- Dlouhodobé ladění. V následujících týdnech a měsících se bazální hormonální profil dál přizpůsobuje podle toho, kolik času otec s dítětem tráví. Nejde o jednorázový skok, ale o postupné přelaďování, které reaguje na chování.
Největší pokles je typicky kolem novorozeneckého období. S věkem dítěte se část změny zřejmě tlumí, ale přímý důkaz, že by se profil po ukončení péče systematicky vracel na výchozí úroveň, zatím chybí.
Víc než jen testosteron: co se děje v mozku pečujícího otce
Testosteron je nejčastěji měřený marker, ale sám o sobě nevypráví celý příběh. Studie Gordona a kolegů ukázaly, že u otců v prvních šesti měsících po narození dítěte stoupá prolaktin i oxytocin, a každý z těchto hormonů se váže na jiný typ interakce. Oxytocin koreluje spíš s dotekovým, synchronním chováním, prolaktin s explorativní hrou.
Nejpůsobivější důkaz přinesla studie publikovaná v PNAS v roce 2014. Výzkumný tým porovnal mozkovou aktivitu tří skupin: primárně pečujících matek, sekundárně pečujících heterosexuálních otců a primárně pečujících gay otců, kteří vychovávali dítě bez mateřského zapojení od narození. Výsledky rozbily jednoduchou dichotomii „mateřský mozek versus otcovský mozek“:
- Matky silněji aktivovaly emoční a limbické okruhy včetně amygdaly.
- Sekundárně pečující otcové zapojovali spíš sociokognitivní síť spojenou s mentalizací.
- Primárně pečující gay otcové kombinovali obě signatury, vysokou aktivaci amygdaly i sociokognitivních oblastí. A čím víc času trávili s dítětem o samotě, tím silnější byla konektivita mezi těmito sítěmi.
Mozek tedy nereaguje primárně na pohlaví rodiče. Reaguje na pečovatelskou roli a její intenzitu.
Proč se o biologii otcovství mluví tak málo
Obor je překvapivě mladý. Většina toho, co víme o hormonech a rodičovství, pochází z výzkumu matek. U otců stojí lidské studie převážně na periferních hormonech a zobrazování mozku, dlouhodobých dat je málo a kauzalita zůstává často nejasná. Víme, že aktivní péče koreluje s nižším testosteronem, ale přesný mechanismus, kterým se chování přepisuje do hormonálního profilu, je stále předmětem výzkumu.
V českém kontextu je situace ještě řidší. Porodnice jako FN Motol podporují kontakt kůže na kůži novorozence s tatínkem a přítomnost otce u porodu je běžná. Hormonální rozměr otcovství ale české metodické materiály prakticky nezmiňují. A výzkumná základna je úzká i z prostého důvodu: podle OECD se podíl mužů mezi příjemci rodičovského příspěvku v Česku dlouhodobě drží mezi 1,5 a 2 %.
Co z toho plyne pro otce, kteří chtějí být „v tom“ naplno
Nižší testosteron u aktivně pečujících otců není diagnóza. Populační analýza z roku 2025 neukázala, že by soužití s dětmi automaticky zvyšovalo riziko klinicky nízkého testosteronu. Běžná únava po narození dítěte není hypogonadismus, ten patří k symptomům a laboratornímu vyšetření.
Data ale konzistentně ukazují jednu věc: biologická smyčka mezi otcem a dítětem je obousměrná. Víc přímé péče, fyzického kontaktu a času stráveného s dítětem souvisí s hlubším přeladěním hormonálního i mozkového profilu. A toto přeladění zpětně předpovídá citlivější rodičovský styl. Muž nepřepne hormony rozhodnutím. Ale může do systému vstoupit tím nejjednodušším způsobem: vzít dítě do náruče a zůstat.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková