Lidé mají rádi hodiny z pohádek. Za starý stroj ze zdi snadno dostanete 3 000 korun i víc

Zvláštní místo v srdcích sběratelů i milovníků retro stylu zaujímají tradiční hodiny s kukačkou. Dříve neoddělitelná součást horských chalup a starobylých obývacích pokojů se dnes stává vyhledávaným designovým solitérem v moderních i rustikálních interiérech.
Poklad, který kuká
Na trhu se starožitnostmi se nedávno objevil zajímavý kousek: historické kukačky s litinovými prvky za 3 500 Kč. Za cenu, za kterou dnes v běžném obchodě pořídíte jen tuctové plastové hodiny z Číny, lze získat poctivý kus mechanického hodinářství. Pokud vám podobný kousek leží v krabici na půdě, je nejvyšší čas zjistit, jaký poklad vlastně držíte v rukou.
Černé lesy a poctivá litina: V čem spočívá kouzlo mechanických kukaček?
Tradice výroby kukačkových hodin má své kořeny v německém Černém lese (Schwarzwald), odkud se v 19. a na počátku 20. století rozšířila do celé střední Evropy. Dřevěné vyřezávané skříňky – nejčastěji zdobené motivy listí, lesní zvěře či mysliveckých trofejí – skrývají precizní mechanický strojek, který funguje výhradně na principu gravitace.
Klíčovým poznávacím znakem a srdcem celého mechanismu jsou litinové prvky. Jedná se především o charakteristická závaží ve tvaru jedlových šišek a masivní litinové kyvadlo:
- Poháněcí síla: Těžká litinová šiška zavěšená na řetízku svou vahou plynule otáčí kolečky strojku.
- Autentický zvuk: Druhé závaží pohání měchový systém s píšťalami, které při každé půlhodině a hodině vytvářejí ikonické „kukaččí“ znění.
- Nezničitelnost: Na rozdíl od moderních bateriových strojků dokáže litinové a mosazné ústrojí fungovat při správné péči celá století.
Průvodce pro majitele: Jak poznat cenu a co ovlivňuje hodnotu hodin?
Částka 3 500 Kč za zachovalé funkční kukačky s litinovými závažími představuje rozumný zlatý střed. Pokud zvažujete prodej nebo nákup podobných hodin, orientujte se podle následujících kritérií:
- Litinová závaží: Musí být původní, nerozbitá a párová (často váží od 300 do 1 000 g podle typu stroje).
- Vyřezávaná skříňka: Odřená či chybějící dřevěná řezba (listy, ptáčci) sráží cenu. Původní stav bez červotoče cenu zvyšuje na 4 000 až 8 000 Kč.
- Měchy a píšťaly: Funkční kožené či papírové měchy bez prasklin zaručují jasný zvuk kukačky.
- Druh strojku: Hodiny s takzvaným jednodenním chodem (nutno natahat denně) bývají levnější než osmidenní strojky.
Dřevěné hodiny s kukačkou nejsou jen nostalgickou vzpomínkou na prázdniny u babičky. Pokud je máte doma na stěně nebo na půdě, vězte, že držíte v rukou kousek poctivého hodinářského řemesla, které s věkem na své kráse ani hodnotě rozhodně neztrácí!
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková