Babičky to věděly: 1 lžička navíc do těsta a buchty zůstanou měkké i třetí den

Voňavý pekáč buchet zmizí většinou ještě týž den. Když jich pár přece jen zbyde, ráno z nich bývá suchý, drobící se kus. Naše babičky přitom pekly tak, že jejich buchty chutnaly jako čerstvé i třetí den. Tajemstvím byla jedna maličkost, kterou při dnešním shonu v kuchyni většina z nás vynechá.
Proč buchty druhý den ztvrdnou
Čerstvě upečená buchta je měkká hlavně díky tomu, že těsto v sobě drží spoustu vody. Jakmile pečivo vychladne a chvíli poleží, začne vlhkost pozvolna unikat do okolního vzduchu. Zároveň se proměňuje struktura škrobu, který se po upečení postupně zpevňuje. Výsledek zná každý, kdo někdy pekl: střídka osychá, tuhne a z nadýchané buchty je do druhého dne tvrdý suchar.
Když tohle víte, celý trik dává smysl. Snaží se totiž udržet ve střídce vodu co nejdéle. A právě s tím si dřívější hospodyně hravě poradily.
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Pomůže jediná věc: dát do kynutého těsta o lžíci tuku víc, než říká recept, a nejlépe rozpuštěného. Tuk se ve střídce rozprostře kolem škrobových zrnek a udělá kolem nich tenkou bariéru. Vlhkost pak z buchty prchá pomaleji a střídka zůstává vláčná klidně i třetí den.
Většina základních receptů tukem šetří, a proto z nich buchty ztvrdnou hned první večer. Jediná lžíce navíc přitom rozhodne o tom, jestli je ráno zbylý kousek pořád vláčný.
Sádlo, máslo, nebo olej?
Na tom, který tuk zvolíte, tolik nesejde. Rozhoduje spíš, že v těstě nějaký kvalitní bude. V babiččiných kuchyních vedlo dlouhá léta sádlo. V hotové buchtě ho chuťově nepoznáte, prozradí se jedině tím, jak pěkně křehkou má buchta střídku. Pokud vám v moučníku vadí, nahraďte jím zprvu jen menší díl másla.
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Skvěle poslouží také rozpuštěné máslo, které pečivu dodá i tu známou vůni. Zajímavou variantou bývá olej. Cukrář a porotce soutěže Peče celá země Josef Maršálek k tomu pro blog Tady je doma poznamenal, že do kynutého těsta je „lepší dát olej, který je v pokojové teplotě tekutý”. Podle něj má jinou texturu a pečivo díky němu zůstane po upečení vláčnější.
Co který tuk přináší, shrnuje přehled:
Tuk Co přináší do buchty Sádlo Chuťově se neprozradí, přidá střídce jen jemnou křehkost. Máslo Dodá pečivu i tu známou vůni. Olej Nejlépe v pokojové teplotě tekutý, má jinou texturu a pečivo po upečení zůstane vláčnější. Žloutky a brambora, když chcete mít jistotu
Existuje i méně nápadná cesta. Pekařky často vynechají bílky a přidají o pár žloutků víc. Ve žloutku je hodně tuku, který buchtu nadlehčí a zároveň jí pomáhá držet si vláčnost déle. Samotnou záměnu přitom v hotovém pečivu neochutnáte.
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Druhou pomůckou je jeden uvařený brambor najemno nastrouhaný rovnou do těsta. Bramborový škrob umí přebytečnou vodu posbírat a v dalších dnech ji po troškách vydávat zpět do střídky. Buchta si tak drží měkkost i ve chvíli, kdy by pečivo bez téhle přísady dávno oschlo. Obdobně zapracuje i lžíce majonézy, v níž je olej i vejce pohromadě.
Bez pořádného hnětení ani tuk nezachrání
Sebelepší přísada nespasí odbyté těsto. Základem vláčné buchty je dobře propracované těsto, které hněteme klidně deset minut, dokud není hladké, pružné a nelepí se na ruce. Potom ho nechte v teple a bez průvanu vykynout, dokud nezdvojnásobí objem.
Dobře propracované těsto je základ vláčné buchty, hnětení se vyplatí věnovat klidně deset minut. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Velká chyba je do řídce vypadajícího těsta přisypávat mouku. Její přebytek promění buchty v tuhé placky jako podrážka. Ještě před zaděláním nechte máslo, vejce i mléko chvíli poležet mimo lednici, aby nebyla ledová. A dejte pozor na příliš horké mléko do kvásku, protože ve vroucí tekutině se kvasinky uvaří a těsto už nenakyne.
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Kus práce odvede i správné uložení. Ještě teplé buchty přikryjte utěrkou, aby z nich neutíkala pára. Až vychladnou, přendejte je do dobře uzavíratelné dózy.
Babiččina finta na závěr: k buchtám do nádoby přiložte kousek jablka. Ovoce pozvolna uvolňuje vlhkost a udrží pečivo déle svěží. Ráno pak máte snídani jako čerstvě z trouby.
Zdroje: https://www.eta.cz/tadyjedoma/rady-a-tipy/10-rad-josefa-marsalka-pro-radost-z-peceni/, https://www.ferwer.cz/blog/kynute-testo-na-kolace-z-majolky, https://www.apetitonline.cz/jak-na/maminčiny-kynute-buchty-s-povidly-recept-krok-za-krokem, https://www.tiscali.cz/babicky-to-delaly-bez-vahy-dnes-to-zni-jako-kouzlo-tahle-1-lzice-navic-a-buchty-se-nikdy-nezkazi-695368, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-pridat-do-testa-na-buchty-aby-zustaly-vlacne/