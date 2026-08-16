Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně

Bramborový knedlík umí potrápit i zkušené hospodyně. Chvíli to vypadá, že těsto pěkně drží, a za pár minut ve vroucí vodě se z hezkých šišek stane bramborová polévka. Přitom stačí jediná levná surovina, po které sáhnou profesionální kuchaři i velké vývařovny. Knedlíky s ní drží pohromadě, i když do nich nepřijde ani lžíce klasické mouky a žádné vejce.
Tajemstvím je obyčejný bramborový škrob
Přísada, kvůli které se knedlíky nerozpadnou, není žádná drahá vychytávka z internetu. Je to bramborový škrob, ten samý bílý prášek, který znáte pod názvem Solamyl a koupíte ho v každé samoobsluze za pár korun.
V bramborách je trochu škrobu přirozeně, jenže ne vždy ho je dost na to, aby těsto pevně spojil. A právě tady škrob navíc odvede svou práci. Těsto zahustí a při vaření zatáhne povrch knedlíku tenkou vrstvou, takže se ve vodě nerozvaří a zůstane celý. Čím jsou brambory vodnatější, tím víc se tahle pojistka hodí.
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Nejjednodušší verze potřebuje jen tři věci. Na kilo uvařených brambor počítejte zhruba 250 gramů bramborového škrobu a špetku soli. S množstvím to ale nepřehánějte. Přebytek škrobu udělá knedlíky tvrdé a gumové.
Samotný postup pak zvládnete ve třech krocích:
Vychladlé brambory nastrouhejte najemno, vsypte škrob a hněťte tak dlouho, dokud nevznikne hladké těsto, které se nelepí na ruce a dobře se tvaruje. Z hotového těsta rovnou odebírejte menší kousky a v dlaních z nich formujte kuličky o průměru zhruba tří centimetrů. Po jedné je spouštějte do osolené vroucí vody. Až vyplavou na hladinu, stačí je nechat v mírně bublající vodě další dvě až tři minuty a vylovit děrovanou naběračkou.
Bonus navíc: protože v takovém těstě není žádná mouka, poslouží i lidem, kteří se vyhýbají lepku.
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Proč vlastně můžete vejce úplně vypustit? V klasickém receptu vejce těsto spojuje a drží ho při sobě. Když ho vynecháte, musí tuhle práci převzít něco jiného, a přesně tady zaskočí škrob.
„Vejce pojí, proto je v těstě důležité,” řekl pro web Kuchařka pro dceru Petr Kosiner, šéfkuchař pražské výrobny knedlíků. Zároveň dodal, že bez vajec musí kuchař sáhnout po jiných postupech, které nerad prozrazuje. Jedním z nich je právě lžíce škrobu navíc.
Na knedlíky vybírejte správné brambory
Půlka úspěchu se rozhoduje ještě před hnětením, u samotných brambor. Nejjistější volbou jsou pevnější, salátové brambory varného typu A, se kterými těsto dobře drží tvar. Dobře poslouží i univerzální typ B. Vařte je ve slupce a hlídejte, aby nebyly rozvařené. Jakmile do nich nůž hladce vklouzne, jsou hotové.
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Pak je nechte pořádně vychladnout, ideálně přes noc v lednici. Vychladlé a osušené brambory jdou líp přes struhadlo a hlavně do těsta neuvolní vodu, po které by zbytečně zřídlo. Řídké těsto je totiž první krok k rozvařeným knedlíkům.
Aby knedlíky ve vodě vydržely
I dobře zadělané těsto dokáže zkazit prudký var. Vodu držte jen v mírném bublání. Prudký, divoký var by knedlíky roztrhal. Osvědčená finta kuchařek je přidat do vody lžičku octa nebo trochu škrobu rozmíchaného ve vodě. Povrch knedlíků se tím zatáhne a lépe drží tvar.
Mírné bublání a lžička octa ve vodě pomůžou, aby knedlíky při vaření zůstaly celé. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ve velkých kuchyních a školních vývařovnách se knedlíky často nevaří ve vodě vůbec. Nechávají se táhnout na páře, která s nimi zachází mnohem šetrněji. Doma stejný výsledek zvládne obyčejný pařáček nebo cedník položený nad hrncem s vroucí vodou.
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Zdroje: https://www.aazdravi.cz/desetiminutove-bramborove-knedliky-bez-mouky-a-vajec-stokrat-lepsi-nez-testo-z-mouky/, https://www.prozeny.cz/clanek/kluzky-bezlepkove-bramborove-knedliky-bez-mouky-a-bez-vajec-69284, https://www.toprecepty.cz/clanky/7416-jak-zajistit-aby-se-bramborove-knedliky-pri-vareni-nerozpadly-je-nutne-pouzit-spravnou-mouku-a-vyzkouset-muzeme-i-trik-s-octem/, https://www.dumazahrada.cz/clanek/jak-udelat-bramborove-knedliky-aby-se-nerozvarily-20220218.html, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramborovy-knedlik-recept/