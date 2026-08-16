Lidl brzy zavře své prodejny. Zákazníci by si měli nákup naplánovat v jiném obchodě

Na první pohled může zpráva o zavírání prodejen působit, jako by Lidl svou síť omezoval. Ve skutečnosti jde o opačný proces. Řetězec podle aktuálních údajů provozuje v České republice 326 prodejen a vedle rekonstrukcí stávajících obchodů připravuje také další nové pobočky. V roce 2026 chce podle svého nejnovějšího konceptu upravit téměř dvacet existujících obchodů.
Na uzavírání některých prodejen Lidlu jsme upozorňovali už dříve. Nyní je ale seznam opět aktuálnější a část poboček, které byly před několika týdny ještě ve fázi příprav nebo rekonstrukce, už zákazníkům znovu slouží.
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Osm prodejen čekají další změny
Podle aktuálně zveřejněných informací se rekonstrukce týkají nebo mají týkat prodejen v Bohumíně, Doksech, Rumburku, Slaném, Táboře v ulici Kpt. Jaroše, Holicích, Znojmě v Přímětické ulici a Říčanech. Tyto obchody mohou být během stavebních prací dočasně mimo provoz.
Přesný kalendář ale Lidl dopředu nezveřejňuje. Termíny se mohou měnit podle postupu stavebních prací a jednání s dodavateli. Zákazníkům proto řetězec doporučuje sledovat informace u konkrétní pobočky. Prakticky to znamená, že pokud člověk jezdí na větší nákup do jedné prodejny pravidelně, vyplatí se před cestou její stav zkontrolovat. Podobná situace ostatně není na českém trhu neobvyklá. Své obchody kvůli rekonstrukcím dočasně uzavírá také Billa.
Jedenáct obchodů už rekonstrukcí prošlo
Proměna sítě je přitom vidět už nyní. Modernizace byla dokončena například v Plzni ve Vejprnické ulici, Českých Budějovicích, Opavě, Kladně, Průhonicích, Mnichově Hradišti, Hostivici, Mníšku pod Brdy, Bruntále, Semilech a Starém Městě.
Nejde pouze o nové barvy nebo výměnu regálů. Lidl chce v rekonstruovaných prodejnách vytvořit širší uličky, přehlednější prostor a větší platební zóny. Součástí mají být klasické i samoobslužné pokladny. Právě placení je přitom oblast, do které Lidl investuje i technologicky. Řetězec už testuje další novinky u samoobslužných pokladen, například automatické rozpoznávání některých druhů zboží.
Samoobslužné placení má ale dvě strany. Zatímco části zákazníků rychlé odbavení vyhovuje, jiní samoobslužné pokladny dlouhodobě kritizují. Pro řetězce tak nebude důležité pouze počet těchto zařízení zvyšovat, ale především nastavit jejich používání tak, aby skutečně urychlovalo nákup.
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Lidl chce, aby jednotlivé prodejny působily podobně
Z našeho pohledu je podstatná ještě jedna změna, která může být pro běžného zákazníka nakonec výraznější než samotná rekonstrukce. Lidl postupně sjednocuje způsob, jakým se lidé v prodejnách orientují. Nový koncept takzvaných Lidl světů rozděluje nepotravinářské zboží do šesti oblastí, například Kuchyně a domácnost, Dílna a zahrada, Bydlení nebo Sport a volný čas. Stejné barevné rozlišení se používá v obchodě, letáku i na internetu.
To dává obchodně smysl. Diskont už dnes nesoutěží pouze cenovkou u másla nebo pečiva. Zákazník porovnává také rychlost nákupu, dostupnost pokladen, orientaci v obchodě a pohodlí. Ostatně naše dřívější srovnání cen mezi českými řetězci ukázalo, že ani jeden obchod nemusí být automaticky nejlevnější u všeho. Komfort se tak stává další částí souboje o zákazníka.
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Nejde o ústup Lidlu z českého trhu
Právě zde je potřeba současné zavírání poboček správně číst. Nejde o oznámení trvalého rušení osmi obchodů, ale o jejich postupnou modernizaci. Lidl současně pokračuje i v expanzi. Podle společnosti bylo na konci července ve výstavbě dvanáct dalších prodejen, přičemž některé mají otevřít ještě během roku 2026 a další v roce 2027.
Pro zákazníka je tedy nejdůležitější praktická informace. Pokud nakupuje v Bohumíně, Doksech, Rumburku, Slaném, Táboře, Holicích, Znojmě nebo Říčanech, měl by v dalších měsících počítat s možností dočasného uzavření své pobočky a před cestou si zkontrolovat aktuální otevírací dobu. Stejně jako u letních změn otevírací doby supermarketů se nevyplatí spoléhat pouze na běžný režim, na který byl člověk dosud zvyklý.
Lidl Česká republika, Kupi.cz, TN.cz