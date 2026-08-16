Policie zadržela muže, který si objednával zboží do boxů a následně je vykrádalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie zadržela muže, který si objednával zboží do boxů a následně je vykrádal
Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Praha 2 získala pětihvězdičkovou Značku kvality od Asociace...
Městská část Praha 2 spustila nové webové stránky, které představují další krok v dlouhodobé modernizaci a...
Lidé v Praze mohou v současné době narazit na pracovníky likvidující různými způsoby vzrostlé stromy, což...
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje případ poškození několika vozidel, k němuž došlo v...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →