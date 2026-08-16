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Jak rychle hubnout i po 60? Existují způsoby jen na 30 minut denně, které stále fungují

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Kila, která ve třiceti šla dolů skoro sama od sebe, se po šedesátce drží zuby nehty. Neznamená to ale, že by hubnutí ve vyšším věku přestalo fungovat. Funguje, jen chce jiný přístup než tvrdé diety a hodiny strávené v posilovně....
Jak rychle hubnout i po 60? Existují způsoby jen na 30 minut denně, které stále fungují

Jak rychle hubnout i po 60? Existují způsoby jen na 30 minut denně, které stále fungují

Zdroj: Asenior.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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