Kočka nemusí spát ve vaší posteli. Nový pelíšek si oblíbí, když ji na něj šikovně nalákáte

Nový pelíšek leží uprostřed obýváku, kočka ho obejde a skočí na gauč. Scénář, který zná většina majitelů. Problém přitom obvykle není v pelíšku samotném, ale v tom, kde stojí a co kočce nabízí ve srovnání s konkurencí: teplou, měkkou a pachově známou lidskou postelí. Veterinární autority včetně
Feline Veterinary Medical Association proto doporučují nejdřív splnit kočičí potřebu bezpečného místa a teprve pak posilovat žádoucí volbu. „Naučit kočku spát v pelíšku“ v praxi znamená zvýšit pravděpodobnost, že si ho bude opakovaně vybírat. Ne vynutit, aby spala výhradně tam. Proč kočka pelíšek ignoruje
Lidská postel kombinuje téměř všechno, co kočka při spánku hledá: teplo, měkkost, výšku, výhled a uklidňující pach majitele. Nový pelíšek oproti tomu voní cize, často stojí na zemi v průchozím místě a kočce nedává pocit kontroly nad okolím.
Nejčastější důvody, proč pelíšek zůstává prázdný:
Špatná poloha, příliš nízko, v průvanu, u hlučného spotřebiče nebo uprostřed provozu domácnosti. Cizí pach, nový materiál nemá žádnou stopu kočky ani majitele. Nevhodný tvar, příliš otevřený pro plaché kočky, příliš uzavřený pro ty, které potřebují rozhled. Blízkost jídla nebo toalety, kočky důsledně oddělují místo ke spánku od místa, kde jedí a vyměšují se.
Podle
Cats Protection stačí někdy jediná změna, přesunout pelíšek na vyšší nábytek nebo do něj vložit starý svetr s pachem majitele, a kočka ho začne používat během dnů. Kde pelíšek umístit a jaký typ zvolit
Poloha pelíšku bývá důležitější než jeho cena. Ideální místo je klidné, teplé, částečně kryté a spíš vyvýšené. Mimo dveře, chodbu a pračku. A hlavně: oddělené od misek s jídlem, vodou a kočičího záchodu.
V běžném bytě fungují lépe dvě až tři strategicky rozmístěná odpočinková místa než jeden designový pelíšek. Kočky přirozeně rotují mezi spaníšti a toto chování je zcela normální.
Při výběru typu pomáhá sledovat, jak kočka spí teď:
Typ kočky Vhodný pelíšek Proč Sebejistá, „rozvalovací“ Otevřený polstrovaný pelíšek Snadný přístup, kočka vidí okolí Plachá, úzkostná Kukaň nebo domeček Soukromí, pocit ochrany ze stran Hledající výhled a teplo Okenní, radiátorové nebo nástěnné lehátko Výška, kontrola prostoru, tepelný zdroj
V nabídce českých obchodů jako Super zoo, Zoohit, Alza či PetCenter se všechny tři skupiny běžně objevují. Pro první test preference ale klidně poslouží i kartonová krabice se dvěma otvory a měkkou dekou uvnitř. Cats Protection výslovně uvádí, že kočka může být se starým svetrem v krabici stejně spokojená jako s kupovaným pelíškem.
Jak kočku k pelíšku přivést bez stresu
Celý nácvik stojí na jednom principu: udělat pelíšek výhodnější volbou než alternativu. Ne trestat, ne křičet, ne stříkat vodou. Feline Veterinary Medical Association upozorňuje, že stres učení zhoršuje a trestání chování nezastaví spolehlivě, jen zvýší strach.
Konkrétní postup:
Okamžitá odměna. Kdykoli kočka dobrovolně vstoupí do pelíšku nebo si do něj lehne, okamžitě ji odměňte pamlskem. Načasování je klíčové, odměna musí přijít do dvou sekund. Známý pach. Vložte do pelíšku deku nebo tričko, které nese váš pach i pach kočky. Krátké bloky. Tréninkové jednotky by měly trvat kolem pěti minut, ale opakovat se často. Konzistence. Používejte stále stejný signál, ať už slovní povel, nebo klikr. Neodměňujte alternativu. Pokud kočka leze na stůl nebo linku, odstraňte z plochy jídlo a nabídněte poblíž atraktivnější vyvýšené odpočívadlo.
Jak dlouho to trvá? Neexistuje pevný termín. Podle Cats Protection se rozptyl pohybuje od několika dnů po několik měsíců v závislosti na temperamentu, věku a důslednosti majitele. Starší kočky se učí pomaleji, ale učí se; VCA Animal Hospitals potvrzuje, že i seniorní zvířata zvládnou nové návyky, pokud je trénink krátký a pozitivní.
Kdy zpozornět: změna návyků jako signál
Střídání míst pro spánek normální. Ale náhlá změna spánkových návyků normální být nemusí. Pokud kočka, která dřív milovala výšky, najednou váhá při seskoku, víc se schovává nebo spí výrazně déle, může jít o
známky bolesti nebo artritidy. U seniorních koček je proto důležité pelíšek přizpůsobit: měkčí, teplejší a snadno přístupný, případně s mezistupni místo skoku.
Nejlepší pelíšek není ten nejdražší ani ten nejhezčí. Je to ten, který kočka skutečně používá, a k tomu potřebuje správné místo, známý pach a majitele, který odměňuje místo trestá.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková