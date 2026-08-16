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Zabít je všechny. Trailer na drsnou kriminálku s Wahlbergem láká na krvavé spojenectví

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Mark Wahlberg dosud podal životní výkon v gangsterské krimi Skrytá identita a teď se blíží film, kterým svůj téměř oscarový part může trumfnout. V poslední době spíše komediální akční hrdina se v traileru na gangsterskou krimi By Any Means, inspirovanou skutečnými událostmi, představuje jako nelítostný gangster Gregory Scarpa, jenž proti všem očekáváním pomáhá vyřešit sérii rasově motivovaných vražd afroamerickému agentovi FBI Wayneu Striderovi (Yahya Abdul-Mateen II). Vypadá to, že Hříšníci brzy dostanou v amerických kinech jen o trochu civilnější žánrovou odpověď.
Zabít je všechny. Trailer na drsnou kriminálku s Wahlbergem láká na krvavé spojenectví

Zabít je všechny. Trailer na drsnou kriminálku s Wahlbergem láká na krvavé spojenectví

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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