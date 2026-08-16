Zabít je všechny. Trailer na drsnou kriminálku s Wahlbergem láká na krvavé spojenectví

Režisér filmu Elegance Bratton, který dosud natočil jediný celovečerák The Inspection z roku 2022, hovořil o příběhu „nepravděpodobného spojenectví ukutého v hraničních podmínkách“. Jak asi očekáváte, propojení akční Zelené knihy, respektive skoro libovolného buddy akčňáku 80. let, se závažnější historickou kriminálkou o rasismu, jakou bylo třeba oceňované Hořící Mississippi, není úplně věrohodné. Zatímco Gregory Scarpa byl velmi skutečným, vysoce postaveným členem zločinecké rodiny Colombo a zároveň dlouholetým tajným informátorem FBI, agent Wayne Strider neexistoval.
Scenárista Sascha Penn si afroamerického vyšetřovatele, jemuž v terénu na odznak plivají a ve vedení mu ho dočasně odebírají, vymyslel pro potřeby atraktivní dramatizace. Základ příběhu, v němž Strider nemá své ohrožované komunitě jak pomoct bez zásahu nekompromisního mafiána, je nicméně reálný. FBI skutečně využívala Scarpu při vyšetřování rasově motivovaných zločinů na americkém Jihu v 60. letech. Jeho nejznámější mise souvisela s pátráním po pohřešovaných aktivistech za občanská práva v Mississippi, na což se By Any Means primárně zaměří, a jeho brutální metody byly velmi vzdálené standardním policejním postupům.
Představit si tedy můžete Rogera Murtaugha ze Smrtonosné zbraně, jenž ale místo pošahaného Riggse vyfasuje rovnou regulérního zabijáka. Jenže Strider v upoutávce považuje tohle riskantní partnerství za žádoucí a vyloženě nezbytné, jelikož doba je zlá a lidé musí poznat následky svých činů. Scarpa je tím pádem fascinující figurou, která do příběhu na pomezí dobového dramatu a moderní akční kriminálky vnáší neobyčejnou energii. Zatímco Gene Hackman v Hořící Mississippi pomalu utahoval šrouby, Wahlberg tady zjevně vyrazí na scénu pomyslně s basebalkou v ruce a začne ihned úřadovat. Scarpa byl ostatně nenapravitelným hříšníkem a agenti FBI přehlíželi jeho pokračující zločinecké aktivity, které přenášel i do vyšetřování. V traileru vidíme, jak jednoho z podezřelých, možná napojeného na Ku-klux-klan, unese a s potěšením brutálně mučí.
Snímek, který do amerických kin vstoupí začátkem září, tak podobně jako Hříšníci skloubí žánrovou estetiku a postmoderní vlivy se závažným historickým pozadím. Atraktivní příběh z dekády Martina Luthera Kinga a Černých panterů ale v traileru lehce ustupuje výrazné chemii mezi archetypální, i když extrémně vykreslenou dvojicí vyšetřovatelů. Pozornost si krade především výrazně namaskovaný Mark Wahlberg, jenž nepřestává chodit do posilovny, ale tentokrát k bílému tílku přidá i výrazové a fyzické herectví, a to v roli jednoho z těch opravdu nechvalně proslulých zločineckých křiváků. Nejen hercovi fanoušci mohou litovat, že By Any Means to i se svým luxusním obsazením vedlejších rolí (Giancarlo Esposito, Josh Lucas a David Strathairn), a dokonce i s produkujícím Petrem Jáklem, zatím nedotáhlo do výhledu českých kin.
Zdroj: Paramount Pictures, Movieweb