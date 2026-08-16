Tři hodiny od Prahy leží azurová jezera s průzračnou vodou, písečnými plážemi a jachtami

Lužická jezera nejsou přímořský resort ani česká přehrada. Jsou něčím mezi: rekultivovanou krajinou bývalých hnědouhelných dolů na pomezí Braniborska a Saska, která se za posledních šedesát let proměnila v rozlehlý vodní revír s plážemi, marinami a cyklostezkami. Srdcem oblasti je Senftenberské jezero, kde zaplavení starého dolu Niemtsch začalo už v roce 1967 a koupání tu funguje od roku 1973. Jenže turistická identita regionu se pořád dostavuje, a právě léto 2026 přináší další milník v propojování jezer do splavné sítě.
Čtyři pláže, čtyři nálady
Senftenberské jezero nabízí víc než jeden kousek písku. Pláž Großkoschen měří 600 metrů, vstup do vody je pozvolný a mělký, ideální pro rodiny s malými dětmi. Buchwalde, stejně dlouhá pláž na protějším břehu, cílí na aktivnější návštěvníky: beachvolejbalová hřiště, vodní skluzavka a oddělené zóny pro surfaře i naturisty. Niemtsch kombinuje 350 metrů písku s jachetním přístavem a vodní školou. A kdo hledá klid, zamíří na Südsee, téměř dva kilometry přírodních zátok, kde se dá i potápět.
Mimo Senftenberg stojí za pozornost Geierswalder See s půjčovnami paddleboardů, kánoí a surfů, nebo široký severní břeh Lieske u Sedlitzer See. Dohromady je to krajina, kde se dá každý den koupat na jiném místě.
Co všechno se dá dělat na vodě (a kolem ní)
Vodní sporty tu nejsou jen reklamní fráze na webu. Ověřeně fungují půjčovny paddleboardů, surfů, plachetnic, motorových člunů, kánoí, kajaků i šlapadel. Po Senftenberském jezeře jezdí výletní loď. U Niemtsche provozuje vodní škola kurzy plachtění, u Geierswalder See zase surfovou a jachtařskou školu.
Na souši čeká 1 900 kilometrů značených cyklotras a jedenáct asfaltových okruhů vedoucích přímo kolem jezer. Kombinace ranního kola a odpoledního paddleboardu je tu logisticky triviální, pláž a cyklostezka se potkávají na každém kroku.
Ležatá Eiffelovka a ohňostroj pod hvězdami
Technická kuriozita oblasti se jmenuje
F60, obří dopravní most na skrývku, postavený v letech 1989–1991. Měří 502 metrů, tedy o 182 metrů víc než Eiffelova věž, a vyhlídková plošina ve výšce 75 metrů nabízí panorama celé jezerní krajiny. Přitom v ostrém provozu fungoval pouhých patnáct měsíců.
Právě u F60 se v létě 2026 odehrávají nejzajímavější akce regionu: sraz amerických veteránů US Car & Bike Evolution (19.–21. června), koncertní Gundermannabend (11. července) a velkolepé Pyrogames s ohňostrojem na pozadí nasvíceného mostu (8. srpna). Senftenberg přidává vlastní letní program: vedené cyklotúry po jezerech, ochutnávkové procházky kolem Geierswalder See nebo varhanní festival Orgelsommer.
Jak se tam dostat a kolik to stojí
Z Prahy vede nejlogičtější trasa po D8 přes Ústí nad Labem a Drážďany, pak po A4 a A13. Od sjezdu Klettwitz nebo Schwarzheide je Senftenberg asi deset minut. Celková doba jízdy z Prahy vychází na 2,5 až 3 hodiny podle cílové pláže a provozu; z Ústí je to zhruba o hodinu méně.
Bez auta funguje kombinace vlaku do Drážďan a regionální linky RE18 do Senftenbergu. Od 3. července do 22. srpna 2026 navíc jezdí
UrlauberShuttle mezi nádražím, centrem města a hlavními plážemi Niemtsch a Großkoschen.
Ubytování v oblasti pokrývá široké rozpětí:
Typ Cena za noc Přibližně v Kč Kempové místo (Familienpark) 12–30 EUR + 10–12 EUR/os. od 530 Kč Jednoduchá chatka (Hafencamp, 3 os.) 55 EUR cca 1 340 Kč Hafenlodge pro 4 osoby 99 EUR cca 2 400 Kč Baumhaus – domek v korunách stromů 139 EUR (první noc 175 EUR) cca 3 400 Kč
V Familienparku, pětihvězdičkovém rodinném kempu, děti do 15 let při kempování neplatí. Atraktivnější ubytování jako Baumhaus má smysl rezervovat předem, zvlášť na červencové a srpnové víkendy.
Lužická jezera nejsou náhrada týdne na Jadranu. Jsou ale realistická mikrodovolená na dva až čtyři dny, s pískem pod nohama, paddleboardem na vodě a industriálním kolosem na obzoru, to vše za zlomek času i peněz, které spolkne cesta k moři.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková