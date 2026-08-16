Homo erectus donesl oheň do jeskyně o 700 tisíc let dřív, než se předpokládalo. Prozradily to kosti, které září ve tmě

Studie publikovaná 1. června 2026 v časopise
PLOS One přináší dosud nejstarší robustní doklad toho, že naši předkové, pravděpodobně Homo erectus, donesli oheň hluboko do jeskyně a opakovaně ho tam používali. Nejde o důkaz, že ho uměli sami rozdělat. Ale i tak posouvá časovou osu lidského vztahu k ohni o stovky tisíc let hlouběji, než kam sahaly dosavadní spolehlivé nálezy. Proč kosti svítí červeně
Když kost projde žárem, změní se její minerální struktura. Hydroxyapatit rekrystalizuje, mění se poměr organických a anorganických složek. Výsledek je neviditelný pouhým okem, ale prozradí se pod modrým světlem o vlnové délce 455 nanometrů. Tepelně pozměněná kost absorbuje krátkou vlnovou délku a emituje delší. Přes speciální filtr s odřezem na 580 nm se to projeví jako výrazná červená záře.
Nepopálené kosti takto nesvítí. Fluoridované kosti, které by mohly výsledek zkreslit, svítí výrazně slaběji. Metoda je rychlá, nedestruktivní a umožňuje prohlédnout stovky fragmentů najednou, což je přesně to, co tým potřeboval. Ze 187 analyzovaných kostí jich 161 pocházelo přímo z Wonderwerku. U 32 šedých a bílých fragmentů ze Stratum 11 potvrdila luminiscence tepelný původ ve stoprocentní shodě s druhou, nezávislou metodou, infračervenou spektroskopií FTIR.
Stáří neříká luminiscence, ale geologie
Červená záře prozradí, že kost prošla ohněm. Neřekne ale kdy. Stáří 1,79 až 1,07 milionu let pochází odjinud, z geologického kontextu samotné vrstvy.
Stratum 11 leží v paleomagnetické zóně R2, mezi olduvajským a jaramillským subchronem. Chronologii zpřesňuje kosmogenní pohřební datování, tedy měření izotopů, které se v sedimentu hromadí po jeho zasypání. Spodní část vrstvy se blíží začátku intervalu, tedy přibližně 1,8 milionu let. Opírá to i přechod od oldowanské kamenné industrie k raně acheuléenské, typické právě pro Homo erectus.
Jinými slovy: kosti nebyly datovány přímo. Byly nalezeny ve vrstvě, jejíž stáří stojí na
magnetostratigrafii a kosmogenním datování, dvou nezávislých pilířích. Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Co je nového oproti starším nálezům
Wonderwerk Cave, ležící v provincii Northern Cape asi 60 kilometrů jižně od města Kuruman, není v archeologii ohně nováčkem. Už v roce 2012 popsala studie v PNAS spolehlivé stopy hoření ve Stratum 10: spálené kosti, rostlinný popel, tepelně poškozený sediment. Stáří tehdy činilo přibližně milion let.
Nová studie přidává starší vrstvu. Stratum 11 leží pod Stratum 10, oddělené asi 80 centimetry sedimentu a třemi litostratigrafickými jednotkami. Rozdíl není kosmetický:
Oproti Stratum 10 (~1,0 Ma) je nový nález starší zhruba o 800 tisíc let. Oproti často citované izraelské lokalitě Gešer Benot Ja’akov (~790 tisíc let), kde studie v Science 2004 popsala kontrolované užívání ohně, je Wonderwerk St. 11 starší potenciálně až o milion let.
Spálené kosti ve Stratum 11 navíc neleží rozptýlené náhodně. Autoři popisují diskrétní zóny a opakované epizody, vzorec, který odpovídá záměrnému, opakovanému vnesení ohně, nikoli jednorázové události.
Přinesený oheň, ne rozdělávání
Tady je klíčové rozlišení, které studie důsledně drží. Nález dokládá využití ohně spojené s homininy. Ne jeho výrobu, ne jeho plnou kontrolu.
Autoři výslovně připouštějí scénář, v němž raný Homo erectus získával oheň ze sezonních přírodních požárů, donesl ho do jeskyně a udržoval, dokud nevyhasl. Schopnost oheň skutečně vyrábět a domestikovat přišla podle studie „mnohem později“.
Proč ale nepřipadá v úvahu náhodný přírodní požár? Spálené fragmenty ležely v době ukládání nejméně 30 metrů od tehdejšího vstupu do jeskyně. Vegetační požár se tak hluboko sám nedostane. Stopy se opakují prostorově i stratigraficky ve dvou různých horizontech. A sediment nevykazuje známky pozdějšího transportu, kosti zůstaly tam, kde je oheň zasáhl.
Co to mění na příběhu lidské evoluce
I pouhé přinesení a udržování ohně je kognitivně náročnější, než se na první pohled zdá. Vyžaduje elementární plánování, koordinaci, pravděpodobně i sdílení zkušeností ve skupině. Studie samotná sociální předávání znalostí přímo neprokazuje, ale opakovaný vzorec ve dvou vrstvách naznačuje, že nešlo o jednorázový šťastný nápad jednoho jedince.
Evoluční hypotéza je známá: oheň mohl zvyšovat kalorický zisk z potravy, chránit před predátory, prodlužovat aktivní část dne a podporovat migraci. Wonderwerk St. 11 teď říká, že tento proces mohl začít výrazně dříve, než učebnice dosud uváděly.
Pasáže o nejstarších dokladech lidského vztahu k ohni si zaslouží aktualizaci. Ne ve smyslu „už tehdy uměli křesat“, ale ve smyslu, že hominini pracovali s ohněm možná o milion let dříve, než jsme měli v rukou spolehlivý důkaz.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková