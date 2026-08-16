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Homo erectus donesl oheň do jeskyně o 700 tisíc let dřív, než se předpokládalo. Prozradily to kosti, které září ve tmě

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Mezinárodní tým vědců ozářil drobné kosti z jihoafrické jeskyně Wonderwerk modrým světlem. Ty, které prošly ohněm, se rozzářily červeně, a pocházejí z vrstvy staré až 1,8 milionu let.
Homo erectus donesl oheň do jeskyně o 700 tisíc let dřív, než se předpokládalo. Prozradily to kosti, které září ve tmě

Homo erectus donesl oheň do jeskyně o 700 tisíc let dřív, než se předpokládalo. Prozradily to kosti, které září ve tmě

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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