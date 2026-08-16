Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder

Ráno bez kávy si spousta lidí neumí představit. Jenže v parném létě, kdy se teploměr šplhá k tropickým hodnotám, není nic horšího než horký hrnek, po kterém se ještě víc zapotíte. Právě proto stále víc Čechů sahá po nápoji z druhého konce světa. Dodá svěží nakopnutí a přitom příjemně chladí. Odkud pochází a proč zabodoval zrovna teď?
Vypadá jako čaj, ale je to úplně jiná rostlina
Maté, často se mu říká yerba maté, vypadá jako nasekaný zelený čaj, ale s pravým čajem toho společného moc nemá. Zatímco černý, zelený i bílý čaj se získávají z jediné rostliny, z čajovníku, maté se připravuje z listů úplně jiného stromu, cesmíny paraguayské. Ta roste v jihoamerických pralesích a odsud se nápoj rozšířil do celého světa.
S kávou ho taky nespletete. Žádná kávová zrna, jen usušené a nadrcené lístky, které se zalévají vodou. V Argentině, Paraguayi nebo Uruguayi patří maté k nejběžnějším nápojům vůbec a pije ho odmalička skoro každý.
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Hlavní důvod, proč po maté lidé sahají, je povzbuzení. Obsahuje kofein, v maté se mu někdy říká matein, a k němu ještě příbuzné látky theobromin, který znáte třeba z čokolády, a theofylin. Kofeinu je v šálku maté zpravidla víc než v čaji, ale míň než v silné kávě.
Rozdíl oproti kávě je hlavně v tom, jak nakopnutí probíhá. Káva zabere rychle a stejně rychle vyprchá, takže po pár hodinách přichází útlum. Maté nastupuje pozvolna a energie z něj drží klidně několik hodin, bez toho prudkého propadu, který po silné kávě mnozí znají. Kvůli tomu ho někteří pijí místo ranního espressa.
Tereré: ledová verze do největších veder
A teď to hlavní pro letní dny. V nejteplejších oblastech Jižní Ameriky se maté nepije horké, ale ledově vychlazené. Téhle studené verzi se říká tereré a je jako stvořená pro tropická odpoledne. Vznikla v Paraguayi, kde v nejteplejších dnech panují extrémní vedra a na horký nápoj tam nikdo nemá ani pomyšlení.
Přečtěte si také: Zůstala vám po babičce tahle pánev? Sběratelé za ni nabízejí až 50 000 Kč v hotovosti V paraguayských vedrech se maté podává ledově vychlazené pod názvem tereré. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tereré je v Paraguayi doslova národní nápoj. Organizace UNESCO ho v roce 2020 zapsala na seznam nehmotného kulturního dědictví a poslední únorová sobota tam patří Národnímu dni tereré. Ledová yerba přitom není žádná novinka. Domorodci se jí osvěžovali v tropickém vedru dávno před příchodem Evropanů a nejvíc si cenili toho, že zahnala žízeň, vrátila síly a ulevila tělu od horka.
Jak si maté připravit doma
Tradičně se maté pije trochu zvláštním způsobem. Lístky se nasypou do vydlabané tykve zvané kalabasa a popíjejí se kovovým brčkem s filtrem, kterému se říká bombilla. Kouzlo je v tom, že jednu a tu samou dávku lístků přelijete vodou znovu a znovu, klidně šestkrát až osmkrát, dokud nepustí všechnu chuť.
Pokud kalabasu doma nemáte, vůbec nevadí. Studené tereré si připravíte i v obyčejné sklenici, ve džbánu nebo v konvičce s jemným sítkem:
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Chuť ráda snese osvěžení, skvěle sednou třeba kolečka limetky, hrst jahod nebo borůvek, tenký plátek zázvoru a lístky meduňky. Kostky ledu udrží nápoj dlouho studený a lístky můžete průběžně dolévat.
Co v sobě maté skrývá a kdy s ním opatrně
Kromě povzbuzení nabízí maté i pořádnou porci antioxidantů, tedy látek, které pomáhají chránit tělo. Jejich množství bývá dokonce vyšší než u zeleného čaje. Najdete v něm také vitaminy skupiny B a C a řadu minerálních látek, mimo jiné hořčík a draslík.
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Přes všechna pozitiva platí, že jde o nápoj s kofeinem, a ten se nehodí pít pozdě večer, pokud nechcete koukat do stropu. Opatrní by měli být citlivější lidé, kterým kofein zvedá tep nebo tlak, a raději s mírou by ho měli pít i ti, kdo řeší nějaké zdravotní potíže. Těhotné a kojící ženy by množství kofeinu měly hlídat obzvlášť. Když si nejste jistí, jestli je maté pro vás, zeptejte se svého lékaře.
Zdroje: https://aktin.cz/yerba-mate-tradicni-jihoamericky-napoj-se-stimulacnimi-ucinky, https://www.boostu.cz/a/yerba-mate-a-kofein, https://www.cajovydychanek.cz/a/8-zdravotnich-prinosu-yerba-mate-1, https://www.matemundo.cz/Terere-studena-yerba-mate-pro-horke-dny-blog-cze-1666701392.html, https://www.muudlabs.cz/nase-novinky/vedeli-jste–ze-yerba-mate-neni-caj/, https://www.blendea.cz/blog/profil-yerba-mate/