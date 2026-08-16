České seniorky letos v létě objevily tyto šaty. Uberou jim i 10 kg v pase a v zahraničí je nosí všichni

Zahraniční módní magazíny mají letos v létě jasného favorita a zařazují ho do svých výběrů znovu a znovu. V českých obchodech přitom visí celé řady a spousta žen kolem nich projde bez povšimnutí. Řeč je o střihu, který je starší než většina jeho nositelek. Deset kilo dolů? Spíš chytrá iluze
Žádné šaty z vás deset kilogramů nesundají a číslo v nadpisu berte jako obrázek toho, co dokáže chytře vedená linie látky. Zavinovací šaty, v zahraničí známé jako wrap dress, ale patří k hrstce střihů, které se dají doporučit úplně každé postavě a každému věku. Právě proto se v letních přehledech objevují sezonu co sezonu.
Foto: Freepik.com Celý trik se odehrává v pase
Přední díly se přes sebe přeloží a v dekoltu tím sám od sebe vznikne měkký tvar písmene V, který táhne pohled nahoru k obličeji. Stuha nebo pásek se váže přesně tam, kde je trup nejužší, takže je pas vidět i u postavy, která ho sama o sobě moc nenabízí. Sukně pak splývá lehce do áčka a přejde přes bříško i boky, aniž by se na nich zastavila.
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Dohromady tím vznikne silueta se zřetelnou linií uprostřed. Oko si postavu přečte jako tvarovanou, zatímco rovný pytlovitý střih ji ukáže jako jeden souvislý sloupec.
Šaty, které se přizpůsobí vám
Největší výhoda je v tom, že si utažení řídíte sama. Jeden den povolíte, druhý přitáhnete, a věčné rozhodování mezi dvěma velikostmi tím padá.
Hodně záleží na materiálu. Původní modely ze sedmdesátých let stavěly na žerzeji, tedy měkkém pružném úpletu, který se k tělu jemně přimkne. Tuhá látka od těla odstává a celý efekt se v ní ztratí. Vybírat se dnes dá z mnoha délek, barev i vzorů, takže si přijde na své milovnice jednobarevných modelů i těch květovaných.
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Zavinovačky se automaticky spojují s Diane von Furstenberg, která je kolekcí z roku 1974 proměnila v symbol sedmdesátých let. Ona sama ale s tímto střihem nepřišla první.
Koncept navrhla už ve třicátých letech Elsa Schiaparelli jako ryze praktické domácí šaty inspirované zástěrou. Samotný princip překrývaných předních dílů je navíc mnohem starší a vede k tradičním oděvům východní Asie. Model z roku 1974 dnes leží ve sbírce newyorského Metropolitního muzea umění, což se povede jen málokterým šatům z běžné konfekce.
Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.prozeny.cz/clanek/krasa-a-moda-moda-nejhezci-zavinovaci-saty-na-jaro-20-kousku-ktere-padnou-vsem-87185, https://www.hellomagazine.com/hfm/wish-list/910039/best-wrap-dresses-to-shop-for-summer/, https://www.tiscali.cz/letni-moda-pro-seniorky-pripravte-si-svezi-satnik-pro-leto-2026-706436, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/moda-ktera-lichoti-kazde-zene-zavinovaci-saty-ktere-zmenily-svet-miri-do-ceska, https://www.marianne.cz/moda/diane-von-furstenberg-proslavila-zavinovaci-saty-naucila-zeny-nosit-vzory-jak-si-podle, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/79701, https://www.breuninger.com/cz/zeny/obleceni/saty-zavinovaci-saty/ Přečtěte si také: Ani žabky, ani sandály. Češky letos na dovolenou vozí tenhle 1 druh bot, který omladí nohy