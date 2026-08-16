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České seniorky letos v létě objevily tyto šaty. Uberou jim i 10 kg v pase a v zahraničí je nosí všichni

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Zahraniční módní magazíny mají letos v létě jasného favorita a zařazují ho do svých výběrů znovu a znovu. V českých obchodech přitom visí celé řady a spousta žen kolem nich projde bez povšimnutí. Řeč je o střihu, který je starší než většina jeho nositelek.
České seniorky letos v létě objevily tyto šaty. Uberou jim i 10 kg v pase a v zahraničí je nosí všichni

České seniorky letos v létě objevily tyto šaty. Uberou jim i 10 kg v pase a v zahraničí je nosí všichni

Zdroj: Relaxeo.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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