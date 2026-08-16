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Nemocenská zaměstnance před výpovědí vždy neochrání: Za cestu na dovolenou může přijít i o práci

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Zaplacená dovolená, sbalené kufry a těsně před odjezdem pracovní neschopnost. Odjet přesto k moři může vypadat jako drobný prohřešek, ve skutečnosti ale zaměstnanec riskuje peníze a v krajním případě také práci. Ochranná doba během nemoci totiž neplatí bez výjimek.
Odjet během nemocenské na dovolenou se nemusí vyplatit: V krajním případě hrozí výpověď bez odstupného.

Odjet během nemocenské na dovolenou se nemusí vyplatit: V krajním případě hrozí výpověď bez odstupného.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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