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Karlovarsko zná soupeře pro Ligu mistrů. Čeká ho polský favorit i mistři Německa a Španělska

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Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko znají soupeře pro skupinovou fázi CEV Champions League 2027. Los je zařadil do skupiny C, ve které se utkají s polským Aluron CMC Warta Zawiercie, německým SVG Lüneburg a španělským Guaguas Las Palmas. Fanoušci v Hale míčových sportů tak uvidí minimálně tři evropské týmy, které patří k elitě svých domácích soutěží.
Karlovarsko zná soupeře pro Ligu mistrů. Čeká ho polský favorit i mistři Německa a Španělska.

Karlovarsko zná soupeře pro Ligu mistrů. Čeká ho polský favorit i mistři Německa a Španělska.

Zdroj: Karlovarská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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