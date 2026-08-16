Vzkaz sparťanskému kanonýrovi Šuralovi do nebe. Jeho Denisa si našla toho pravého

1. května 2019, dva dny po havárii minibusu v tureckém Alanyi, napsala Denisa na Instagram slova, která si dodnes pamatují tisíce lidí. Citovala Josefova poslední slova, „nečekej na mě, miluji tě“, a slíbila, že ho bude každý den vidět v očích jejich dcer. Od té chvíle se její soukromí stalo veřejným majetkem. Každý nový krok, každý nový muž, každý úsměv na fotce vyvolával vlnu komentářů. Teď, po letech truchlení, sporů i jednoho bolestivého rozchodu, dává najevo, že vedle ní stojí někdo, koho považuje za toho pravého. Ne jako náhradu za Josefa. Jako důvod žít dál.
Sedm let v pěti kapitolách
Časová osa Denisina života po Josefově smrti připomíná spíš scénář dramatu než bulvární rubriku.
- Duben 2019 – Josef Šural umírá při nehodě cestou ze zápasu Alanyasporu. Denise je 24 let, má dvě malé dcery.
- 2019–2020 – Veřejně potvrzený vztah s podnikatelem Tomášem Horáčkem. Podle dostupných zdrojů otěhotněla zhruba tři měsíce po pohřbu, což vyvolalo ostrou kritiku.
- 2022 – Josefův otec veřejně přiznal, že kvůli kontaktu s vnučkami museli Denise pohrozit soudem. Teprve poté si pro dívky začal jezdit do Prahy každý měsíc.
- Září 2023 – Denisa se poprvé otevřeněji vyjádřila k tlaku okolí. Na Instagramu napsala, že některé věci nejdou překonat, jen se s nimi člověk naučí žít, „pro další důvod, proč žít, a to jsou děti“. Dodala: „Obhajovat se musí jen zlo.“
- Duben 2024 – Rozchod s Horáčkem. Na instagramovém story zveřejnila větu „Zlo ostatních mě jen posílí.“
Od té doby se jméno případného nového partnera v otevřených zdrojích nepodařilo ověřit. Denisa ale na svém profilu naznačuje, že další kapitola už běží.
Proč nejde o popření Josefa
Nejsilnější rys Denisiných veřejných výstupů je konzistence. Ani v období vztahu s Horáčkem, ani po rozchodu, ani teď nepřestala Josefa zmiňovat jako milujícího manžela a nejlepšího tátu. Děti staví do středu všeho. V roce 2019 psala, že starší Vanessa nese ztrátu nejhůř a že malé Melisse budou všichni připomínat, jaký byl její otec. V roce 2023 zopakovala totéž jinými slovy.
Výraz „ten pravý“ v tomto kontextu podle nás neznamená romantické klišé. Znamená vztah, který po zkušenosti s veřejným tlakem, rozchodem a rodinnými spory nepůsobí destruktivně a který je přijatelný i pro děti. Denisa to nikdy neformulovala jako volbu mezi minulostí a budoucností. Spíš jako potvrzení, že obojí může existovat vedle sebe.
Kanonýr, kapitán, park v Alanyi
Josef Šural přišel do Sparty 13. ledna 2016 jako střelec Liberce. Stal se kapitánem, dvacetinásobným reprezentantem, členem kádru na EURO 2016. V roce 2017 vstřelil hattrick v Jablonci, moment, který Sparta dodnes připomíná jako jeden z jeho střeleckých vrcholů.
V Turecku mu Alanyaspor v listopadu 2019 otevřel dětský park nesoucí jeho jméno. V Česku funguje Nadační fond Josefa Šurala, v jehož čele stojí bratři David a Jakub Šuralovi. Odkaz žije dál, institucionálně i v paměti fanoušků.
Méně známý je jiný detail. Denisa v dubnu 2024 veřejně prohlásila, že Alanyaspor po Josefově smrti nedoplatil smlouvu a na tragédii si podle ní „udělal PR“. Vedle truchlení tedy řešila i peníze a přístup klubu, který jejího muže zaměstnával.
Co říká Instagram, co říká ticho
Denisa Šuralová si z Instagramu udělala zvláštní prostor, napůl pietní místo, napůl štít proti kritikům. Přes něj se v roce 2019 loučila s Josefem, přes něj v roce 2023 odpovídala na otázky o truchlení, přes něj v roce 2024 reagovala na rozchod. A přes něj teď naznačuje novou etapu.
Přesné znění údajného aktuálního vzkazu se v otevřených zdrojích nepodařilo zachytit. Ale směr je čitelný i bez screenshotu. Denisa nekomunikuje nový vztah jako protiváhu k Josefovi. Komunikuje ho jako pokračování života, který se 29. dubna 2019 nezastavil, jen se rozlomil na před a po.
Sedm let po havárii minibusu v Alanyi má Denisa Šuralová tři děti, zkušenost s veřejným soudem, ke kterému se nepřihlásila, a zjevně i člověka, vedle kterého chce stát. Josefovy dcery mezitím rostou. A v jejich rysech, jak sama napsala, ho vidí každý den.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl