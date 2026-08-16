Čištění trouby nemusí znamenat hodiny drhnutí. Největší práci zvládne chytrý postup

Připálený tuk na stěnách trouby je problém, který většina domácností řeší dvěma způsoby: buď ho ignoruje, dokud trouba nezačne kouřit, nebo po něm jde agresivní chemií a drátěnkou. Existuje třetí cesta, nechat nečistoty změknout a pak je prostě setřít. Není to žádný zázračný trik, jen fyzika a trocha trpělivosti. Pasta z jedlé sody nasazená večer promění zaschlou krustu přes noc v měkkou vrstvu, kterou ráno stáhnete hadříkem.
Co přesně potřebujete a za kolik to stojí
Základní výbava pro domácí čištění trouby se vejde do jednoho nákupního košíku:
- Jedlá soda – základ pasty. V Albertu stojí 50g balení kolem 3,90 Kč, v Bille 100g Dr. Oetker vyjde na zhruba 17–19 Kč (ceny z doručovacích platforem, v kamenné prodejně se mohou lišit).
- Bílý kvasný ocet – na setření zbytků pasty. Litrová láhev v Albertu stojí okolo 15 Kč.
- Práškový prací prostředek – na namáčení roštů. Ariel 1,1 kg vychází v Bille kolem 179 Kč, Persil 40 dávek v Albertu na 299 Kč. Stačí tři čtvrtě až jeden hrnek na jednu várku.
- Jemný saponát – alternativa k pracímu prášku na rošty.
Celkově se dostanete pod padesát korun za jednorázové čištění, pokud doma už máte prací prášek. Pro srovnání: specializovaný sprej na trouby stojí běžně 80–150 Kč.
Postup krok za krokem
Trouba musí být studená. To není jen bezpečnostní fráze; na teplém povrchu pasta zasychá dřív, než stihne proniknout do nánosu.
Vyndejte rošty a plechy. Smíchejte půl hrnku jedlé sody se třemi lžícemi vody do husté pasty. Naneste ji štětcem nebo silikonovou stěrkou na stěny, dno a vnitřní sklo. ARM & HAMMER výslovně upozorňuje: vyhněte se topným tělesům. Stejně tak nedávejte pastu na těsnění dvířek, do ventilačních otvorů ani na lakované plochy uvnitř spotřebiče.
Nechte působit minimálně 20 minut. U silnějšího znečištění přes noc. Ráno zbytky setřete vlhkým hadříkem, na odolnější místa použijte plastovou škrabku. Nakonec nastříkejte trochu octa; zareaguje se zbytky sody a pěna pomůže odnést poslední rezidua. Setřete.
Rošty mezitím namočte v horké vodě s půl hrnkem saponátu nebo tři čtvrtě hrnku pracího prášku. Minimálně dvě hodiny, ideálně přes noc. Nemáte dost velkou nádobu? Whirlpool připouští namáčení ve vaně, pod rošty dejte staré ručníky, ať nepoškrábete smalt.
Kdy domácí postup nestačí
Soda funguje skvěle na lehkou až střední mastnotu. Na extrémně zanedbanou troubu s centimetrovým nánosem spáleného tuku ale může znamenat několik opakovaných kol, a výsledek stále nemusí být dokonalý. V takové situaci dává větší smysl sáhnout po specializovaném přípravku nebo využít vestavěnou čisticí funkci.
A tady přichází důležité rozlišení podle typu trouby:
- Běžný emailový povrch – soda a ocet jsou bezpečné, jen používejte neabrazivní houbičku.
- Pyrolytická trouba – má vestavěný program, který při teplotách kolem 500 °C spálí nečistoty na popel. Bosch doporučuje spouštět pyrolýzu přibližně každé 2–3 měsíce. Před cyklem je nutné ručně odstranit hrubé zbytky. Totéž potvrzuje Electrolux u svých modelů.
- Samočisticí povrch – výrobci u něj často zakazují použití jakýchkoli čisticích prostředků, včetně sody. Držte se manuálu.
Zajímavý je i rozpor mezi výrobci ohledně octa. Whirlpool ho doporučuje jako doplněk k ručnímu čištění. Bosch naopak uvádí, že čištění trouby octem „není nutné ani doporučitelné“. Bezpečná rada: než sáhnete po jakémkoli prostředku, podívejte se do manuálu svého konkrétního modelu.
Proč to vůbec řešit
Zanesená trouba není jen estetický problém. Spálené zbytky a mastnota způsobují kouř a zápach, který se přenáší do pečeného jídla. Bosch to potvrzuje ve své podpoře k zápachům z trouby. Vážnější je riziko požáru; australská Fire and Rescue NSW výslovně varuje, že nános tuku uvnitř trouby se může vznítit.
Prevence je přitom jednoduchá: setřít čerstvé cákance po každém použití, dokud je trouba ještě lehce teplá. Hloubkové čištění pak stačí jednou za tři až šest měsíců. Kdo tohle dodržuje, ten pastu ze sody potřebuje jen výjimečně, a drhnutí prakticky vůbec.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková