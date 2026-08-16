Lepší film v televizi tento týden neuvidíte. Dnes ve 20:15 vytáhne Prima absolutní megahit

Neděle večer. Víkend se krátí a vy si zasloužíte pořádnou dávku zábavy před novým týdnem. Připravte se na filmový zážitek, který spojuje akci za stovky milionů dolarů, nostalgickou hudbu 80. let a partu hrdinů, kteří by v normálním životě ani nevydrželi ve stejné místnosti. Proč hlavní hvězda roli nejprve odmítala a co skrývá dřevěná postava, která říká jen tři slova? Ponořte se do příběhu, který přepsal pravidla moderní kinematografie.
Čeká vás vesmírné dobrodružství s rozpočtem přes 195 milionů dolarů, které navždy změnilo pravidla komiksových filmů. Parta naprostých outsiderů, kriminálníků a vrahů, kteří se musí naučit spolupracovat, aby zachránila celou galaxii.
Soundtrack plný hitů, které znáte nazpaměť. Akční scény, při kterých vám spadne brada. A humor, který vás rozesměje i v těch nejtemnějších chvílích.
Zlodějíček, mýval a strom, kteří zachránili vesmír
Hluboko ve vesmíru se odehrává příběh, který nikdo nečekal. Film Strážci Galaxie (2014) režiséra Jamese Gunna představil světu partu hrdinů, kteří by v klasickém akčním filmu nikdy neuspěli.
Chris Pratt jako Peter Quill, pozemský zlodějíček, unesený do vesmíru jako dítě. Zoe Saldaña v roli Gamory, vražedkyně hledající vykoupení. Dave Bautista jako Drax, monstrum poháněné pomstou. A dva nejbizarnější členové party: geneticky modifikovaný mýval Rocket a humanoidní strom Groot, jehož hlasy propůjčili Bradley Cooper a Vin Diesel.
Děj startuje okamžikem, kdy Quill ukradne tajemnou kovovou sféru. Netuší, že drží v rukou klíč k absolutní moci, po kterém pátrá fanatický tyran Ronan. Aby přežil, musí spojit síly s ostatními vyvrhely.
Jejich útěk z vesmírné věznice patří k nejlepším akčním scénám celého filmu. Pět egoistů, kteří se navzájem nesnášejí, musí spolupracovat. Pod tlakem extrémních okolností se však jejich pragmatické spojenectví mění v hluboké pouto a ochotu obětovat vlastní život.
Kritici trefně poznamenali, že tento vesmír vypadá, jako kdyby slavné mezihvězdné války obývali jen sympatičtí grázlové, kteří se neberou vážně. Právě kontrast mezi osobními traumaty a všudypřítomným humorem dělá z filmu jedinečný zážitek.
Deset sekund, které změnily kariéru
Cesta k úspěchu byla trnitá. Chris Pratt roli Petera Quilla zpočátku vůbec nechtěl a odmítal jít na konkurz. Castingová režisérka ho musela přesvědčovat týdny.
Když konečně dorazil, režisér James Gunn ho nechtěl ani vidět. Pratt tehdy ztvárňoval v seriálu Městečko Parks and Recreation tlustého sympaťáka a Gunn si ho nedokázal představit jako akčního hrdinu.
Stačilo však pouhých deset sekund Prattova vystoupení. Gunn se otočil a prohlásil: „To je on!“
Jakmile se ale Pratt před Gunnem objevil, všechno se změnilo. Castingová režisérka Sarah Halley Finn později popsala, že režisérovi stačilo přibližně deset sekund, aby pochopil, že před sebou má svého Star-Lorda. Z herce, kterého si původně neuměl v této roli představit, se tak během okamžiku stal hlavní hrdina jednoho z největších překvapení marvelovské historie.
Kouzlo nespočívá jen v akci
Strážci Galaxie ale nezaujali pouze svým obsazením. Jedním z největších trumfů filmu je atmosféra, kterou vytváří hudba. Peter Quill si totiž z dětství odnesl kazetu s názvem Awesome Mix Vol. 1, na níž jsou slavné skladby z minulých desetiletí.
Ve filmu tak zazní například „Come and Get Your Love“ od Redbone, „Hooked on a Feeling“ od Blue Swede nebo „Ain’t No Mountain High Enough“ od Marvina Gaye a Tammi Terrell. Soundtrack se navíc stal obrovským hitem – album Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 se dostalo na první místo amerického žebříčku Billboard 200 a výrazně zabodovalo i v dalších zemích.
Hudba přitom není ve filmu jen kulisou. Pomáhá vysvětlit Quillovu osobnost a zároveň vytváří kontrast mezi melancholickými momenty a obrovskými vesmírnými bitvami. Právě spojení retro hitů, komiksového světa a absurdního humoru vytvořilo styl, který se stal pro Strážce Galaxie charakteristickým.
Strom, který řekne téměř všechno
A pak je tu samozřejmě Groot. Na první pohled působí jako nejjednodušší postava celého týmu – obrovský humanoidní strom, který prakticky pořád opakuje jednu jedinou větu: „I am Groot.“
Jenže právě v tom spočívá jeden z nejlepších vtipů filmu. Přestože Groot používá prakticky stále stejná slova, jejich význam se podle situace mění. Marvel uvádí, že jeho zdánlivě omezená fráze může ve skutečnosti vyjadřovat celou řadu různých významů.
Jeho nejbližším přítelem je Rocket, který mu rozumí mnohem lépe než ostatní členové týmu. A právě jejich vztah patří k emocionálnímu jádru filmu. Pod všemi vtipy a přestřelkami se totiž skrývá příběh několika osamělých postav, které postupně zjišťují, že možná poprvé v životě někam skutečně patří.
V neděli večer na Primě
Pokud si chcete tuhle netradiční marvelovskou partu připomenout nebo jste ji ještě neviděli, máte příležitost už v neděli 16. srpna od 20:15 na Primě. Strážci Galaxie nabídnou přesně to, co se na nedělní večer hodí – pořádnou dávku akce, humoru, nostalgické hudby a postav, které se vám možná dostanou pod kůži víc, než byste čekali.
Stačí se pohodlně usadit, pustit televizi a nechat se na dvě hodiny odvést do míst, kde může být největším hrdinou mýval s puškou, strom pronese pouze tři slova a parta vesmírných grázlů zachrání celou galaxii.
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Autor článku: Eliška Černá