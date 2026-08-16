Češi přišli na trik, jak ošidit rychlostní radary. Stačí potravinářská fólie a policie je bezmocná

Vozidlo vypadá zcela normálně. Registrační tabulka na svém místě, písmena i čísla čitelná, žádná podezřelá úprava na první pohled. Jenže moderní kamerové systémy vnímají svět úplně jinak než lidské oko – a právě této rozdílnosti začínají řidiči po celém světě systematicky zneužívat.
Princip je zákeřně jednoduchý. Stacionární radary a mýtné brány spoléhají na automatické rozpoznávání SPZ, které funguje díky preciznímu odrazu infračerveného nebo přisvětlovacího paprsku. Průhledná fólie nebo speciální reflexní vrstva tento paprsek odrazí tak, že kamera namísto čitelné značky zachytí pouze přesvětlenou plochu. Fyzicky auto projede bez potíží, v databázi ale nezanechá použitelný záznam pro zahájení přestupkového řízení.
Teprve pod bleskem kamery se stává neviditelnou – odtud pochází i anglický termín „ghost plates“, tedy „duchové značky“.
Od pokuty k organizovanému zločinu
Motivace bývá zpočátku prozaická: vyhnout se automatickým sankcím za rychlost nebo nezaplacené dálniční poplatky. Důsledky však daleko přesahují běžnou dopravní neukázněnost. Bezpečnostní experti bijí na poplach – identické metody masivně využívá organizovaný zločin.
Chris Shepherd, vedoucí produktů a služeb ve společnosti MAV Systems vyvíjející kamerové systémy, varuje před zásadním ochromením policejní práce. Upravené značky umožňují podezřelým automobilům nepozorovaně projíždět celou zemí bez jakéhokoliv digitálního trasování, což zásadně komplikuje vyšetřování závažné trestné činnosti – pašování drog, obchodování s lidmi nebo násilných trestných činů, kde jsou kamerové záznamy klíčovým důkazem.
Co začalo jako pokus ušetřit pár set korun na pokutě, přerostlo v mezinárodní bezpečnostní problém. Kriminální struktury získaly nástroj, jak se pohybovat po silniční síti prakticky neviditelně.
Britský chaos: Každé patnácté auto s upravenou SPZ
Nejdramatičtější situace panuje momentálně ve Velké Británii. Odhady hovoří o tom, že upravenou značku může mít až jedno z patnácti vozidel – alarmující číslo, které odráží specifické nastavení tamního trhu i legislativy.
Výroba a distribuce registračních tabulek jsou na britských ostrovech decentralizované. Podle parlamentních zpráv působí na trhu přes 35 tisíc prodejců, přičemž část z nich má závažnou kriminální minulost. Samotný nákup a prodej upravené tabulky často není protizákonný – trestný je až provoz takového vozidla na komunikacích.
Ještě absurdnější je výše sankcí. Běžná pokuta za nečitelnou či upravenou poznávací značku činí pouze kolem 100 liber (zhruba 117 eur), což pro řadu řidičů nepředstavuje dostatečný odstrašující prvek. Pro organizované skupiny je to směšná částka ve srovnání s riziky, kterým se díky neviditelnosti vyhnou.
Britské ministerstvo dopravy proto po ukončení veřejných konzultací připravuje zásadní zpřísnění. Mezi navrhovanými opatřeními je sjednocení designu značek, důkladnější prověřování autorizovaných prodejců a přísnější kontroly čitelnosti při pravidelných technických prohlídkách.
Česká realita: Mýtus o potravinářské fólii
V tuzemském prostředí se pravidelně objevují zaručené návody, jak pomocí běžné potravinářské fólie přelstít rychlostní radary. Jde však o prokazatelný mýtus – běžná kuchyňská fólie infračervené blesky radarů neodráží a kamery SPZ bez problému přečtou.
Navíc: tuzemský zákon je vůči těmto pokusům nekompromisní. Jakékoliv úmyslné zakrývání, pozměňování nebo ztěžování čitelnosti registrační značky je striktně zakázáno. Na rozdíl od britského modelu se v Česku značky nevyrábějí u soukromých prodejců, ale podléhají přísné státní evidenci.
Pokud řidič na vozidle použije reflexní sprej, průhlednou fólii nebo jinak upraví čitelnost tabulky, celá věc se neřeší symbolickou blokovou pokutou na místě. Přestupek automaticky postupuje do správního řízení, kde hrozí sankce ve výši 5 000 až 10 000 korun.
A to není vše. Řidiči automaticky hrozí také zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. S rostoucím počtem úsekových měření a moderních kamer sice roste pokušení techniku obejít, moderní vyhodnocovací algoritmy však podobné anomálie a odrazy odhalují stále spolehlivěji.
Domnělý trik s fólií tak místo ušetřených peněz přináší řidičům spíše jistotu tvrdého postihu. Policie rozhodně není bezmocná – a cena za pokus o podvod může být mnohem vyšší než původní pokuta za rychlost.
Zdroje článku: techbyte.sk, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský