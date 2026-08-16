Kvitová se vrátí k tenisu. Legenda Navrátilová ji přijela přemlouvat na Wimbledon

Když Kvitová loni v srpnu na US Open ukončila kariéru, řekla větu, která tehdy zapadla mezi slzy a ovace: „Chtěla bych si zahrát s Navrátilovou zápas legend ve Wimbledonu.“ Nebyla to jen rozlučková fráze. Letos v červenci, kdy přijela sledovat české finále do královské lóže, to v rozhovoru pro iSport zopakovala: „Předběžně jsme si o tom s Martinou psaly. Doufám, že nám to vyjde příští rok.“ A podle dostupných zpráv Navrátilová v polovině srpna 2026 Kvitovou osobně navštívila, aby plán posunuly dál.
Co přesně „návrat“ znamená
Nejde o comeback na profesionální okruh. Kvitová míří do Ladies‘ Invitation Doubles, exhibičního, ale oficiálního turnaje, který Wimbledon pořádá ve druhém týdnu šampionátu. Šestnáct bývalých hráček se utká ve skupinách, vítězky postoupí do finále. Hraje se na dva sety, případný třetí nahrazuje zkrácený tiebreak. Sportovně seriózní formát, ale bez bodů, bez žebříčku, bez tlaku.
Historicky soutěž nesla označení „35 and Over Ladies‘ Invitation Doubles“. Kvitové bude v březnu 2027 šestatřicet, Navrátilové v říjnu devětašedesát. Věkově by obě měly vyhovovat, i když současný přesný limit Wimbledon ve veřejných materiálech explicitně neuvádí.
Proč až 2027 a ne letos
Odpověď je prostá: dvojčata. Emma a Ella se narodily 30. března 2026. Když Kvitová v červenci seděla ve wimbledonské lóži, sama přiznala, že po porodu „ještě ani náhodou“ není připravená na kurt. V květnu sdílela na Instagramu první běh po devíti měsících, radost z pohybu, ne tréninkový plán.
Léto 2027 dává výrazně větší smysl. Kvitová bude mít za sebou víc než rok na rozběhnutí kondice, dvojčatům bude přes rok a čtvrt. A Navrátilová v roce 2026 nebyla zapsaná v ženském invitation listu, pouze v mixu, takže společný debl letos reálně nepřicházel v úvahu.
Wimbledon 2027 je naplánovaný na 28. června až 11. července. Invitation events tradičně běží od úterý do neděle druhého týdne, což by znamenalo přibližně 6. až 11. července.
Navrátilová stále hraje, a stále prohrává
Navrátilová na turnaji legend nechybí. V roce 2024 nastoupila v mixu s Thomasem Enqvistem a prohrála všechny tři skupinové zápasy. O rok později totéž, tentokrát s Nenadem Zimonjićem, znovu 0:3. Výsledky ukazují, že v devětašedesáti jde především o účast a symboliku, ne o honbu za trofejí.
Pro Kvitovou je to paradoxně výhoda. Nikdo nebude čekat grandslamový výkon. Půjde o příběh: dvě české levačky, idol a nástupkyně, na trávě, kde obě psaly historii. Navrátilová devětkrát, Kvitová dvakrát.
Idol a nástupkyně
Jejich pouto sahá do Kvitové dětství. Otec jí pouštěl záznamy Navrátilové, malá Petra si z ní udělala vzor. Sama to opakovaně říkala: „Martina je odmalička můj idol.“ Navrátilová jí to v červnu 2025 vrátila veřejným oceněním na webu WTA, kde jedna česká levačka ocenila druhou.
Právě tento vztah vysvětluje, proč má Navrátilová takový vliv. Žádná konkrétní nabídka ani podmínka, stačí, že zahrát si s ní legendy by pro Kvitovou, jak sama řekla, „znamenalo moc“.
Co zatím chybí
Definitivní veřejné „ano“ po srpnové návštěvě zatím není. Kvitová v červenci mluvila o naději, ne o závazku. Vše záleží na zdraví, na kondici, na tom, jak rychle se tělo po dvojčatech vrátí do tenisového režimu. Ale směr je jasný a obě strany ho potvrzují déle než rok.
Pokud se start potvrdí, nepůjde o sportovní restart kariéry. Půjde o návrat na místo, kde Kvitová dvakrát zvedla nad hlavu talíř Venus Rosewater, tentokrát s raketou v jedné ruce a s příběhem, který žádný žebříček neměří.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný