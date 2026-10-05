Temu bez cla už neplatí. I levná objednávka má od léta nové pravidloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Temu bez cla už neplatí. I levná objednávka má od léta nové pravidlo
Článek byl publikován 05.10.2026 07:45
Máta na žaludek, tymián při nachlazení nebo zázvor proti nevolnosti. Některé domácí bylinky nejsou jen...
Hovězí na česneku může mít výraznou šťávu i bez mouky. Stačí kližka, hodně cibule, mrkev, celá palička...
V Příchovicích najdete atrakci, ke které nejsou potřeba displeje ani složitá technika. Stačí dřevěná...
Za potraviny vydá průměrný Čech přes 40 tisíc korun ročně. Přesto desítky kilogramů jídla z domácností...
Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...Všechny články tohoto autora →
- Předčasní důchodci si takto běžně přivydělávají. Jedna smlouva ale může zastavit výplatu penze
- Eurostat: Nafta v srpnu v Česku zdražila o 14,3 procenta, nejvíce z celé EU
- Češi si přivydělávají a na jednu povinnost zapomenou. Časem jim může přijít pokuta až 300 000 Kč
- Ani elektřina ani plyn. Lidé před zimou přechází na tento způsob vytápění a ušetří pak klidně i 30 000 Kč za sezónu