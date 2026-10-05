Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Temu bez cla už neplatí. I levná objednávka má od léta nové pravidlo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Temu bez cla už v roce 2026 nefunguje tak, jak byli zákazníci zvyklí. Evropská unie zrušila známé osvobození zásilek do 150 eur a od července zavedla nové clo. Rozhodující navíc není jen cena objednávky.
Temu bez cla už neplatí. I levná objednávka má od léta nové pravidlo

Temu bez cla už neplatí. I levná objednávka má od léta nové pravidlo

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:45

Reklama
Další články z Žádný Špeky
Češi se na podzim neumí oblékat. Slunce hřeje, studený vítr ale tělo oklame
Češi se na podzim neumí oblékat. Slunce hřeje, studený vítr ale tělo oklame
Těchto 5 bylinek se vyplatí mít doma. Do lékárny pak nemusíte s každou drobností
Těchto 5 bylinek se vyplatí mít doma. Do lékárny pak nemusíte s každou drobností

Máta na žaludek, tymián při nachlazení nebo zázvor proti nevolnosti. Některé domácí bylinky nejsou jen...

Hovězí na česneku, které se rozpadá pod lžící. Kližka a pořádná dávka česneku udělají své
Hovězí na česneku, které se rozpadá pod lžící. Kližka a pořádná dávka česneku udělají své

Hovězí na česneku může mít výraznou šťávu i bez mouky. Stačí kližka, hodně cibule, mrkev, celá palička...

Tři obří kuličkodráhy v Příchovicích. Děti odsud nechtějí domů
Tři obří kuličkodráhy v Příchovicích. Děti odsud nechtějí domů

V Příchovicích najdete atrakci, ke které nejsou potřeba displeje ani složitá technika. Stačí dřevěná...

Na tomhle Češi zbytečně prodělávají. Každý rok toho vyhodí desítky kilogramů
Na tomhle Češi zbytečně prodělávají. Každý rok toho vyhodí desítky kilogramů

Za potraviny vydá průměrný Čech přes 40 tisíc korun ročně. Přesto desítky kilogramů jídla z domácností...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

Všechny články tohoto autora →
Žádný Špeky
Další články z kategorie Spotřebitel
Zobrazit více
ZprávyEkonomikaSpotřebitelLifestyle
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.