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Temu vytáhlo další trumf. Čechům nabízí úhradu dovozních poplatků až do 500 Kč

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Evropská unie začala vybírat clo i z levných zásilek ze zahraničí. Čínské tržiště Temu však českým zákazníkům nabízí úhradu 40 % dovozních poplatků, maximálně 500 Kč. Nabídka má své podmínky a může zamíchat konkurencí mezi internetovými obchody
Temu vytáhlo další trumf. Čechům nabízí úhradu dovozních poplatků až do 500 Kč

Temu vytáhlo další trumf. Čechům nabízí úhradu dovozních poplatků až do 500 Kč

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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