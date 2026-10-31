Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu Mexika

Charles Leclerc (3.)
Jenson Button: „Charlesi, asi to není výsledek, který jste si představoval. Po prvním pokusu v Q3 jste byl nejrychlejší, ale závěrečné kolo už nestačilo. Na týmového kolegu Lewise vám chyběla desetina sekundy. Jaké to pro vás bylo?“
Charles Leclerc: „Prostě jsem neodvedl dobrou práci. Výjezdová kola byla také velmi náročná, protože bylo těžké dostat pneumatiky do správného pracovního okna. Právě s tím máme největší problémy. Ve druhém pokusu v Q3 jsem měl poměrně čisté výjezdové kolo, ale auto působilo úplně jinak než předtím a ve chvíli, kdy jsem potřeboval zajet dobré kolo, jsem to jednoduše nezvládl. Jsem trochu zklamaný, ale třetí místo na startu tady asi není vůbec špatné.“
Jenson Button: „Auto venku působilo docela nervózně, jak při nájezdech do zatáček, tak na výjezdech. Bojujete s tím po celou dobu?“
Charles Leclerc: „S autem jsem bojoval docela hodně, zejména v Q3. Ale nakonec si myslím, že je to tady pro všechny podobné. Kvůli podmínkám máme velmi málo přilnavosti, takže s autem musíte bojovat. Zároveň je ale docela zábavné hledat limity a v takových podmínkách tlačit vůz až na hranici.“
Jenson Button: „Třetí místo není pro zítřejší start vůbec špatné.“
George Russell (2.)
Jenson Button: „Georgi, s tímhle musíte být docela spokojený.“
George Russell: „Jsem. Posledních několik závodů pro mě bylo náročných a upřímně pořád bojuju s tím, abych tohle auto dostal úplně pod kontrolu. Až do jednoho kola v Q3 to byl velmi těžký víkend a potom jsem najednou našel půl sekundy a téměř získal pole position.“
„Gratuluju Lewisovi. Nakonec to bylo opravdu těsné. Vždycky vím, že ten výkon v autě je, ale momentálně ho nedokážu využívat dostatečně pravidelně. Úspěšnost je příliš nízká a právě to mě frustruje. Samozřejmě mám ale z první řady radost.“
Jenson Button: „Všichni víme, že ten výkon tam je, Georgi. Co tedy bylo tentokrát jinak? Co vám pomohlo dostat z auta takový čas?“
George Russell: „Myslím, že to bylo podobné tomu, o čem mluvil Charles. Přilnavost je tady velmi nízká. Teploty postupně klesaly a myslím, že nám to hrálo do karet. Přibylo trochu oblačnosti, slunce zapadalo a já jsem jel velmi agresivní výjezdové kolo. Díky tomu jsem měl větší důvěru v pneumatiky a jejich přilnavost. Myslím, že právě to mi pomohlo najít ten čas.“
Lewis Hamilton (1.)
Jenson Button: „Lewisi Hamiltone, pole position. Jaký je to pocit?“
Lewis Hamilton: „Wow. Je to skvělý pocit. Opravdu skvělý. Hola, Mexico! Jsem strašně šťastný. Vůbec nevím, co říct. Byl to opravdu hodně náročný víkend. V prvním tréninku jsme neměli ideální podmínky a včera jsme pak měli problém s motorem, takže jsme byli od začátku trochu pozadu. Ani jsem se nedostal k delší jízdě.“
„Během víkendu jsme ale odvedli opravdu dobrou práci s nastavením. Hodně jsme pracovali a spoustu věcí jsme si odnesli z minulého závodu. Rozdíly mezi námi jsou ale strašně malé. Například v Q2 se mi první kolo nepovedlo. Myslím, že ostatní měli na začátku nové pneumatiky. Ale získat tady pole position… ani nevím, jestli jsem tu někdy předtím pole získal, takže je opravdu výjimečné dokázat to právě v Mexiku.“
„Myslím, že je to moje první pole position s Ferrari. A sto pátá celkově. To číslo se mi docela líbí.“
Jenson Button: „Zajímavost – jste nejstarším jezdcem, který získal pole position od Maria Andrettiho v roce 1982. Jak to pořád dokážete?“
Lewis Hamilton: „Myslím, že je to všechno hlavně v hlavě. Platí to podle mě pro nás všechny. Samozřejmě můžete občas cítit nějaké bolesti, ale já mám naštěstí štěstí, že s tím problém nemám.“
„Hodně dbám na regeneraci a dělám všechny možné věci, které člověk může dělat, aby zůstal mladý a fit. Ale já prostě miluju to, co dělám, a ta láska nikam nezmizela. Každé ráno se probouzím a přemýšlím o tom. Zdá se mi o tom. A mám neuvěřitelnou podporu po celém světě. Právě tihle lidé mě pořád ženou dál. Doufám, že je dnešní výsledek potěšil a že jim zítra dokážu dát další důvod k radosti.“
Jenson Button: „Skvělá práce, Lewisi.“