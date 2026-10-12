Češi kupovali dětem oblíbenou sladkost. Obchod nyní varuje, že ji nemají vůbec jíst

Zákazníci obchodního řetězce Action by měli zkontrolovat zásoby sladkostí, které nakoupili v posledních měsících. Z prodeje bylo staženo želé ve tvaru smažených vajec, u něhož byla zjištěna přítomnost plísně ještě před uplynutím minimální trvanlivosti. Výrobek se v českých obchodech prodával od července do září letošního roku a bezpečnostní upozornění bylo zveřejněno 1. října 2026. Důvodem stažení jsou možná zdravotní rizika, mezi která patří alergické reakce a dýchací obtíže. Zákazníci mají sladkost přestat konzumovat bez ohledu na to, zda již balení otevřeli. Opatření se týká konkrétního výrobku, nikoliv všech želé bonbonů, které řetězec nabízí.
Nebezpečné bonbony lze poznat podle čárového kódu
Stažený výrobek se prodával v balení o hmotnosti 80 gramů pod názvem Gummies Cokoc Fried Egg Shaped. Jde o barevné želé bonbony připomínající malá smažená vejce, které jsou zabalené v sáčku s výraznými obrázky. Při kontrole domácích zásob je důležité zaměřit se zejména na identifikační údaje uvedené na obalu. Výrobek má číslo 3225164 a čárový kód 6972007904589. Datum minimální trvanlivosti je stanoveno na 24. října 2027, tedy více než rok po zveřejnění bezpečnostního upozornění. Právě dlouhá trvanlivost zvyšuje pravděpodobnost, že některá balení mohou mít zákazníci stále uložená doma. Pokud údaje na obalu odpovídají uvedenému výrobku, neměli by lidé bonbony ochutnávat ani je nabízet dětem.
Plíseň představuje riziko i před koncem trvanlivosti
Přítomnost plísně v potravinách není pouze kosmetickou vadou, která ovlivňuje jejich vzhled nebo chuť. Některé druhy plísní mohou způsobovat alergické reakce a u citlivějších osob také podráždění dýchacích cest. Určité plísně navíc vytvářejí látky označované jako mykotoxiny, které mohou být zdraví škodlivé. Jejich výskyt však v případě stažených bonbonů nebyl v bezpečnostním oznámení potvrzen. Podstatné je, že výrobek byl vyhodnocen jako nevhodný ke konzumaci již kvůli přítomnosti samotné plísně. Z tohoto důvodu není vhodné spoléhat na vzhled sladkostí ani předpokládat, že jsou bezpečné, pokud na nich není patrné žádné poškození.
Důležitou roli hraje také rozdíl mezi minimální trvanlivostí a datem použitelnosti. Minimální trvanlivost vyjadřuje období, během něhož si správně skladovaná potravina má zachovat své obvyklé vlastnosti. Na rozdíl od označení „Spotřebujte do“ nemusí její překročení automaticky znamenat, že je výrobek zdravotně závadný. V tomto případě je však situace opačná, protože závada byla zjištěna dlouho před vyznačeným termínem. Ani správné skladování v domácnosti proto nemůže být důvodem k ignorování bezpečnostního upozornění. Stažené bonbony by lidé neměli konzumovat ani v případě, že je mají stále v původním neotevřeném obalu.
Obchod vrátí peníze i bez účtenky
Zákazníci, kteří mají nebezpečné želé bonbony doma, je mohou přinést do kterékoliv prodejny Action. Obchodní řetězec jim vrátí plnou kupní cenu, a to i v případě, že již nemají původní účtenku. Není tedy nutné prokazovat, kdy přesně byl výrobek zakoupen. Rozhodující je identifikace stažené sladkosti podle údajů uvedených na obalu. Stejnou sladkost stáhli také ve Francii. Stažení želé bonbonů se netýká pouze České republiky, protože stejný výrobek se objevil také na francouzském trhu. Ve Francii byl prodáván od 17. července do 25. září 2026, přičemž jeho distributorem byl rovněž obchodní řetězec Action.
Tamní bezpečnostní upozornění bylo zveřejněno 1. října a uvádí shodné číslo výrobku 3225164. Důvodem byla také přítomnost plísně před uplynutím trvanlivosti, kvůli které sladkost není vhodná ke konzumaci. Francouzští zákazníci byli vyzváni, aby bonbony přestali jíst a vrátili je do prodejny, kde mohou získat peníze zpět. Bezpečnostní opatření tak zasáhlo nejméně dva evropské trhy a vztahuje se na výrobek, který mohou mít lidé vzhledem k jeho dlouhé trvanlivosti stále ve svých domácích zásobách.
Zdroje: action.com, action.com, rappel.conso.gouv.fr, efsa.europa.eu, szpi.gov.cz