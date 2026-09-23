Bude to nejlepší film Netflixu? Pokračování Tenkrát v Hollywoodu od Davida Finchera v traileru válí

Brad Pitt se vrací jako Cliff Booth a Hollywood definitivně není sluníčkovým kalifornským snem. Nový trailer filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe ukazuje mnohem temnější Los Angeles roku 1977, v němž se někdejší kaskadér pohybuje mezi filmovými studii, celebritami a podsvětím prorůstajícím pozlátkem zábavního průmyslu. Tarantinovo pokračování Tenkrát v Hollywoodu v režii Davida Finchera bude do jisté míry revolučním projektem nejen díky hvězdné tvůrčí spolupráci – Netflix totiž snímek nejprve 25. listopadu rozešle do světových kinosálů, načež ho na streamu představí 23. prosince.
Rozdíl je opět patrný na první pohled. Místo hřejivé retro barevnosti sedm let starého filmu nastupuje odměřenější a chladnější obraz, který mnohem víc evokuje exploatační sedmdesátky než na pohled přívětivější, Tarantinem tradičně morbidně idealizovaný konec šedesátých let. V angličtině The Further Mis-Adventures of Cliff Booth se odehrává osm let po původním příběhu kolem strádající herecké kariéry Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio) a zmařeného útoku Mansonova vražedného kultu na celebrity Města andělů. Cliff už není jen něčí dublér. Stal se hollywoodským „fixerem“, tedy člověkem, který za peníze uklízí problémy, jež by slavní lidé rádi ututlali.
Cliff se minule stal hrdinou proti své vůli a jeho násilnická minulost zůstala součástí poněkud pohádkového světa, v němž Tarantino mohl přepisovat dějiny podle svého. Ukázka přitom naznačuje, že tenhle slavný fiktivní čin má i méně romantické následky. Cliffova pověst ho v Hollywoodu předchází a z bývalého kaskadéra a člověka stojícího vždycky o krok za hvězdou se stává samostatná figura, která má tentokrát dost prostoru na vlastní průšvihy – a ty opět zahrnou i temné siluety nočních útočníků s páčidly, což ve Fincherově podání vypadá jako vystřižený záběr z jeho Zabijáka.
Do této posunuté estetiky víceméně nezapadá fiktivní Rick Dalton a Leonardo DiCaprio se tentokrát s kocovinou na westernový plac bohužel nedostaví. Cliff to v traileru vysvětluje lakonickou poznámkou, že Rick „ztloustl moc na to, abych mu ještě mohl dělat dubléra“. Je to přesně ten typ narativně sdílného vtípku, kterým Tarantino dokáže z hollywoodského zákulisí udělat součást fikční historie – stejně jako z úvodního vzpomenutí na Cliffův incident s Brucem Lee, který v téhle verzi Hollywoodu putuje jako ozvěna. Ačkoli tak nový příběh hrdiny, za jehož první ztvárnění si Pitt vysloužil Oscara, působí i vlivem stylu spíš jako nová životní kapitola než jako klasické pokračování, Tarantinův vesmír zůstává pospojitý a neustále se rozšiřuje – Tenkrát v Hollywoodu Quentin novelizoval a také tento „nechtěný“ scénář otiskne do knihy, která vyjde překvapivě začátkem prosince, tedy před streamovací premiérou. Pokud se ale její syžet bude od filmu lišit natolik jako románové Tenkrát v Hollywoodu, pak je to vlastně jen dobrá reklamní strategie.
Netflix ostatně s novým Fincherem vyrukuje jako s bezprecedentní událostí. Další (ne)zdary Cliffa Boothe dorazí od 25. listopadu na dva týdny do IMAXových kin po celém světě a teprve 23. prosince se přesunou na Netflix. Po sedmi letech od Tenkrát v Hollywoodu, které celosvětově utržilo téměř 400 milionů dolarů, tak přichází pokračování, které má sice stejného scenáristu, hlavního představitele i hollywoodské univerzum, ale úplně jinou produkční i distribuční základnu. V Sony Pictures se práv vzdali ve prospěch streamovacího krále, aby u Netflixu smluvně uvázaný Fincher mohl projekt na Tarantinovo přání režírovat.
Tvůrce Sedm a Mindhuntera si žádá právo na finální sestřih, takže lid nedávno znepokojily dotáčky, kvůli nimž se propásla podzimní festivalová štace. Podle všeho ale o nic závažného nešlo a Booth brzy vjede rovnou na dva distribuční okruhy v plné síle a s parádním knírem – ve hvězdném filmu mu navíc budou přicmrndávat esa jako Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Timothy Olyphant či Holt McCallany.
Tarantino zatím pilně chystá svůj divadelní debut; ve hře The Popinjay Cavalier si hlavní roli zahraje Sacha Baron Cohen (Borat). Jak moc se na další (ne)zdary Cliffa Boothe těšíte, i když máte vedle Led Zeppelin přislíbenou především mnohem temnější a zřejmě i cyničtější podívanou? Prohlédněte si žebříček nejočekávanějších filmů ve zbytku roku na Kinoboxu.
Zdroje: Netflix, Kinobox, World of Reel