Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Bude to nejlepší film Netflixu? Pokračování Tenkrát v Hollywoodu od Davida Finchera v traileru válí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Brad Pitt se vrací jako Cliff Booth a Hollywood definitivně není sluníčkovým kalifornským snem. Nový trailer filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe ukazuje mnohem temnější Los Angeles roku 1977, v němž se někdejší kaskadér pohybuje mezi filmovými studii, celebritami a podsvětím prorůstajícím pozlátkem zábavního průmyslu. Tarantinovo pokračování Tenkrát v Hollywoodu v režii Davida Finchera bude do jisté míry revolučním projektem nejen díky hvězdné tvůrčí spolupráci – Netflix totiž snímek nejprve 25. listopadu rozešle do světových kinosálů, načež ho na streamu představí 23. prosince.
Bude to nejlepší film Netflixu? Pokračování Tenkrát v Hollywoodu od Davida Finchera v traileru válí

Bude to nejlepší film Netflixu? Pokračování Tenkrát v Hollywoodu od Davida Finchera v traileru válí

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Jak špatně může skončit týraná dívka? Vychutnejte si náhled do mládí budoucí vražedkyně
Kinobox Daily: Jak špatně může skončit týraná dívka? Vychutnejte si náhled do mládí budoucí vražedkyně
V pekle číhá Anthony Hopkins. Trailer na Wife and Dog slibuje drtivou formu Guye Ritchieho
V pekle číhá Anthony Hopkins. Trailer na Wife and Dog slibuje drtivou formu Guye Ritchieho

Neúprosná chamtivost rozpoutá kolotoč zrady a vražd v boji o rodinné nástupnictví v prvním traileru na...

Nejprokletější blockbuster se vrací. Světovou válku Z natočí režisér nejoceňovanějšího filmu Netflixu
Nejprokletější blockbuster se vrací. Světovou válku Z natočí režisér nejoceňovanějšího filmu Netflixu

Studio Paramount po více než dekádě neúspěšných pokusů konečně zahajuje výrobu pokračování svého...

Bílé holubice, střílení obouruč a krvavý balet. Král akčních filmů John Woo slaví 80 let
Bílé holubice, střílení obouruč a krvavý balet. Král akčních filmů John Woo slaví 80 let

John Woo vstoupil na pole akčního filmu se svébytnou poetikou, která se formovala během desetiletí. Sám byl...

TV tipy: Hororová Pearl, John Wick i Ryan Gosling ve vesmíru
TV tipy: Hororová Pearl, John Wick i Ryan Gosling ve vesmíru

Ani nadcházející zářijový týden se v televizi neobejde bez lákavých filmových titulů a premiér, které...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.