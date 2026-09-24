Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Dredatý Lavi krká a hází šipky do lidí. Šipkaři lákají na českou komediální šílenost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jakub Štáfek a Tomáš Maštalír se pustí do šíleného šipkařského turnaje. Komedie Šipkaři chce být kombinací Dannyho parťáků a Borata, nová upoutávka proto láká na řádně absurdní oddechovku.
Dredatý Lavi krká a hází šipky do lidí. Šipkaři lákají na českou komediální šílenost

Dredatý Lavi krká a hází šipky do lidí. Šipkaři lákají na českou komediální šílenost

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kdyby se holubi proměnili ve zlato vás zničí. Jeden z nejsilnějších českých filmů roku bude o Oscary bojovat oprávněně
Kdyby se holubi proměnili ve zlato vás zničí. Jeden z nejsilnějších českých filmů roku bude o Oscary bojovat oprávněně
Bude to nejlepší film Netflixu? Pokračování Tenkrát v Hollywoodu od Davida Finchera v traileru válí
Bude to nejlepší film Netflixu? Pokračování Tenkrát v Hollywoodu od Davida Finchera v traileru válí

Brad Pitt se vrací jako Cliff Booth a Hollywood definitivně není sluníčkovým kalifornským snem. Nový...

Kinobox Daily: Jak špatně může skončit týraná dívka? Vychutnejte si náhled do mládí budoucí vražedkyně
Kinobox Daily: Jak špatně může skončit týraná dívka? Vychutnejte si náhled do mládí budoucí vražedkyně

Pearl je psychologický horor Ti Westa. Jedná se o druhý díl v jeho trilogii X a prequel k prvnímu snímku,...

V pekle číhá Anthony Hopkins. Trailer na Wife and Dog slibuje drtivou formu Guye Ritchieho
V pekle číhá Anthony Hopkins. Trailer na Wife and Dog slibuje drtivou formu Guye Ritchieho

Neúprosná chamtivost rozpoutá kolotoč zrady a vražd v boji o rodinné nástupnictví v prvním traileru na...

Nejprokletější blockbuster se vrací. Světovou válku Z natočí režisér nejoceňovanějšího filmu Netflixu
Nejprokletější blockbuster se vrací. Světovou válku Z natočí režisér nejoceňovanějšího filmu Netflixu

Studio Paramount po více než dekádě neúspěšných pokusů konečně zahajuje výrobu pokračování svého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.