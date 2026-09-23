Kdyby se holubi proměnili ve zlato vás zničí. Jeden z nejsilnějších českých filmů roku bude o Oscary bojovat oprávněně

Snímek Kdyby se holubi proměnili ve zlato má za sebou velmi výraznou cestu do českých kin. Nejdříve vyhrál prestižní cenu pro nejlepší dokument na festivalu v Berlinale, poté naprosto odrovnal publikum v Karlových Varech a následně ho Česká filmová a televizní akademie vyslala jako českého kandidáta do bojů o Oscara. Nyní hutná dokumentární nálož naplno přichází do české distribuce a představuje drsný ponor do života závislých, který vás nenechá v klidu.
Režisérka Pepa Lubojacki se pět let věnovala zaznamenávání života své rodiny, především svého bratra Davida a dvou bratranců, jejichž život poznamenala závislost na alkoholu a drogách. Film Kdyby se holubi proměnili ve zlato se rozprostírá na celou rodinu, jeho osu ale tvoří režisérčina snaha pomoci Davidovi odrazit se ode dna. Boj se závislostí ale není nijak jednoduchý, tím spíš, když ho nevede ten závislý. Počin přitom ukazuje postupující rozklad jak Davidova života, tak režisérčiny psychické odolnosti, čemuž výrazně pomáhá dravý styl dokumentu.
Snímek je totiž vyprávěný nejen pomocí zachycených hovorů dvou sourozenců, ale také pomocí oživlých rodinných fotografií a animací. Mluvící rodinné fotky poskytují kontext tomu, co sledujeme, kromě toho ale samy o sobě zaručují emotivní dopad. Snímek je od začátku veden dynamikou tiktokových videí a rychlým střihem. Dravost a dynamičnost díla ale postupně ustupují, jak vypravěčce dochází energie. Stále si zachovává formální nápaditost, jen ji přizpůsobuje náladě filmu.
Nejde přitom jen o mluvící fotografie upravené pomocí AI, ale také o určitý klipový styl, práci s hlasy, digitální postavou, animací a střihem. V kritické chvíli nechává mluvit jen titulky. Forma snímku dává najevo, že jsme se především dostali do autorčiny roztěkané mysli, kde se spojují vzpomínky na dětství se současným obrazem, o čemž vlastně vypovídají mluvící fotky nebo figury, které zastupují její vnitřní hlas. Právě způsob, jakým snímek využívá mluvící fotky, přitom ladí s poselstvím celého díla.
Snímek na začátku nabádá diváka, aby protagonisty nijak nesoudil, a je pravda, že to není snadný požadavek. Interakce s Davidem vyvolávají dost nejednoznačné a emočně složité reakce a počin divákovi tak záměrně ztěžuje udělat si na protagonisty jasný názor. Ukazuje nečernobílý pohled na to, jak závislí lidé a soužití s nimi fungují a jak vyčerpávající je snažit se jim pomoci. Tím je emotivnější, protože vedle komplikací, které David režisérce přináší, nám dokument ukazuje také společnou minulost, dětství, sdílené vzpomínky a lásku, která mezi oběma sourozenci zůstává i přes četné konflikty. Což je další věc, ke které sedí mluvící fotografie – strnulé záznamy minulosti, jež komentují současnost.
Zároveň neukazuje jen marnost. Dokument sleduje i další příbuzné, jimž se podařilo potíže aspoň na chvíli překonat – i když jejich potíže nekončí – a v zásadě pojednává o hledání naděje navzdory všem dosavadním neúspěchům. Tím větší má pak snímek dopad na diváka a tím déle mu zůstane v hlavě. Během projekcí v Karlových Varech nezůstalo při mnoha scénách jedno oko suché a rozhodně se jedná o počin, který byste měli nyní v českých kinech vidět.
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