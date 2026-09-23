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Kdyby se holubi proměnili ve zlato vás zničí. Jeden z nejsilnějších českých filmů roku bude o Oscary bojovat oprávněně

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Snímek Kdyby se holubi proměnili ve zlato má za sebou velmi výraznou cestu do českých kin. Nejdříve vyhrál prestižní cenu pro nejlepší dokument na festivalu v Berlinale, poté naprosto odrovnal publikum v Karlových Varech a následně ho Česká filmová a televizní akademie vyslala jako českého kandidáta do bojů o Oscara. Nyní hutná dokumentární nálož naplno přichází do české distribuce a představuje drsný ponor do života závislých, který vás nenechá v klidu.
Kdyby se holubi proměnili ve zlato vás zničí. Jeden z nejsilnějších českých filmů roku bude o Oscary bojovat oprávněně

Kdyby se holubi proměnili ve zlato vás zničí. Jeden z nejsilnějších českých filmů roku bude o Oscary bojovat oprávněně

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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