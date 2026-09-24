Václav Marhoul tajně natočil film s padlou hollywoodskou hvězdou. Uvede ho dříve, než byste čekali

Václav Marhoul patří mezi respektované osobnosti filmové a divadelní scény, a to nejen u nás, ale také v zahraničí. Dosud jsme od něho viděli tři filmy, všechny se vyznačovaly formální odvahou, hravostí a působivou prací s obrazem a zvukem. Nyní nás jeho nový počin Confession opět překvapil, a to jsme ho ještě ani neviděli.
Václav Marhoul
se toho vážně nebojí. Naposledy jsme jeho film viděli v roce 2019. Nabarvené ptáče
sklidilo 10 Českých lvů
a rozdělené publikum. Formálně odvážný snímek byl produktem jeho jedenáctileté práce, od té doby před pěti lety ohlásil životopis Josepha McCarthyho
a následně jsme o jeho tvorbě prakticky neslyšeli. Nyní opět ukázal svou schopnost překvapit, na varšavském filmovém festivalu totiž bez dřívějších informací v říjnu představí svůj nový počin Confession
, jenž bude na polském festivalu uveden jako Wyznanie.
Z filmu jsme neviděli žádný trailer, fotky, dokonce ani zprávu o tom, že se snímek připravuje. Přesto se dílo objevilo v programu festivalu a stejně jako v případě Nabarveného ptáčete získal český tvůrce do svého projektu řadu zahraničních hvězd. V hlavních rolích se objevují filmový veterán Nick Nolte, Rob Lowe, Jennifer Jason Leigh, Kodi Smit-McPhee, Emile Hirsch a James Franco. Je to zajímavá a lákavá sestava, nejzajímavějším jménem je ale James Franco. Výborný herec, který se po nepříjemné aféře ve své herecké škole stal hollywoodskou personou non grata, sice obvinění dodnes popírá, zároveň dodává, že se snaží být lepším člověkem. Spolupráce hollywoodských vyvrhelů, kteří se snaží vrátit zpátky na výsluní, s evropským filmem navíc historicky není nic nového. Kevin Spacey či Johnny Depp by ostatně mohli vyprávět.
Confession se odehrává roku 1938 v Lubjance. Profesor jménem Alexej je podroben brutálnímu výslechu, jenž vede jeho bývalý student Vladimír. Alexej je postaven před morální dilemata vedoucí k obětování sebe sama pro spásu druhých. Je otázkou, zda bude Confession podobně uhrančivý jako předchozí Marhoulovy filmy. Zatím není jasné, kdy se dočká české premiéry, prozatím máme jen jistotu uvedení na varšavském festivalu. Už nyní je ovšem sympatické, že Marhoul se po Nabarveném ptáčeti nezbavil svých filmařských ambicí a stále zanechává výraznou zahraniční stopu.
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Zdroj: World of Reel, Warsaw International Film Festival