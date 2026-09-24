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Kinobox Daily: K podzimu neodmyslitelně patří mlha, horory a Tim Burton. Ospalá díra má všechno

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Hustá mlha nad temným lesem, uťaté hlavy v listí a legenda o bezhlavém jezdci, která nahání hrůzu i těm největším skeptikům... Pokud hledáte způsob, jak oslavit začátek sychravého podzimu, gotický horor Tima Burtona Ospalá díra je jasná volba. Pustit si ho můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: K podzimu neodmyslitelně patří mlha, horory a Tim Burton. Ospalá díra má všechno

Kinobox Daily: K podzimu neodmyslitelně patří mlha, horory a Tim Burton. Ospalá díra má všechno

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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