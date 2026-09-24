Kinobox Daily: K podzimu neodmyslitelně patří mlha, horory a Tim Burton. Ospalá díra má všechno

Hustá mlha nad temným lesem, uťaté hlavy v listí a legenda o bezhlavém jezdci, která nahání hrůzu i těm největším skeptikům... Pokud hledáte způsob, jak oslavit začátek sychravého podzimu, gotický horor Tima Burtona Ospalá díra je jasná volba. Pustit si ho můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
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Příběh se odehrává v roce 1799 a sleduje mladého newyorského konstábla Ichaboda Cranea (Johnny Depp
), který se snaží prosadit vědecké vyšetřovací metody namísto středověkého mučení. Za své nekonformní názory je nadřízenými vyslán do odlehlé vesnice Ospalá díra, kde řádí tajemný vrah, který svým obětem stíná hlavy a odnáší si je neznámo kam. Místní obyvatelé jsou přesvědčeni, že za krvavým řáděním stojí legendární duch bezhlavého hesenského jezdce (Christopher Walken
), čemuž Crane samozřejmě nevěří. Zpočátku se snaží najít racionální vysvětlení, ale brzy zjišťuje, že v okolních temných lesích se děje něco, na co věda nestačí.
Proč jsme film vybrali?
Ospalou díru jsme vybrali hlavně pro její nádherně ponurou atmosféru. Tim Burton
vzal klasickou legendu o bezhlavém jezdci a udělal z ní gotický horor plný mlhy, temných lesů a pokroucených stromů. Společně s kameramanem Lubezkim
vytvořil svět, který působí skoro jako černobílá noční můra – výrazné barvy v něm prakticky neexistují, s výjimkou sytě rudé krve. Celá vesnice Ospalá díra navíc vznikla jako obří filmová kulisa v anglickém Hambledenu a snímek za svou výpravu získal i Oscara.
Zajímavost: Walken
ve filmu hraje legendárního jezdce na koni, ve skutečnosti ale na koni v životě neseděl. Burtonovi
to přiznal až po obsazení role, takže pro některé scény musel tvůrcům posloužit mechanický kůň, který původně vznikl už pro O velkou cenu
s Elizabeth Taylor
.
Kde sledovat:
Film běžel na Prima MAX
v úterý 22. září od 20:05, pustit si jej tak můžete ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu
filmu.
Zdroj: Kinobox