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Tankery ulevily vykládce. Ve vnitrozemí se benzín stejně vracel do kanystrů

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V červnu 1944 spojence zásobovaly lodě a na břeh putovaly kanystry. Palivovod PLUTO k Cherbourgu začal dodávat benzín až v září.
Pohled ze svahu na přístavní mola, lodě a pobřežní útesy u Port-en-Bessinu

Pohled ze svahu na přístavní mola, lodě a pobřežní útesy u Port-en-Bessinu

Zdroj: Petro / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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