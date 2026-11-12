Bojovník RIZIN bojuje po knockoutu o život. Prodělal dvě operace mozku a jeho stav je kritický

Zápas byl prakticky u konce. V hale LaLa arena TOKYO-BAY v japonské Čibě zbývaly do konce třetího kola čtyři vteřiny, když Takumi Hamada zvedl soupeře a tvrdě ho hodil na zem. Následovaly údery na zemi a rozhodčí zasáhl. Sho Sekiharu odnesli z ringu na nosítkách a akutně ho převezli do nemocnice. Redakce MMAmag prošla oficiální výsledkový list, detail zápasu i zdravotní oznámení japonské organizace RIZIN FF a srovnala, co je o jeho stavu doložené a co ne.
Čtyři vteřiny, které zbývaly do konce
Sho Sekihara je 33letý japonský bojovník muší váhy do 57,0 kg; podle databáze Sherdog má po posledním startu bilanci 14 výher a 6 proher. Nastoupil na turnaji abc presents RIZIN.55, který 8. listopadu 2026 uspořádala RIZIN FF, japonská organizace pořádající zápasy v MMA a kickboxu. Zápas byl vypsán na tři kola po pěti minutách, tedy na patnáct minut čistého času. Oficiální výsledkový list ho uzavírá ve 3. kole v čase 4:56 jako TKO, tedy technický knockout po zastavení rozhodčím kvůli úderům na zemi.
Označení výsledku se ale liší podle zdroje. Z databáze Sherdog, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že tentýž zápas je veden jako KO po hodu a úderech. Tento text se drží primárního dokumentu RIZIN FF.
|Datum
|Co se stalo
|Dokument RIZIN FF
|7. 11. 2026
|Sekihara navážil 57,00 kg
|Vážení RIZIN.55
|8. 11. 2026
|Zápas ukončen ve 3. kole, 4:56
|Výsledkový list RIZIN.55
|9. 11. 2026
|Zveřejněn výsledkový list turnaje
|Výsledkový list RIZIN.55
|12. 11. 2026
|Oznámení o zdravotním stavu
|Zpráva o stavu Sho Sekihary
Čtyři dny po zápase se organizace poprvé vyjádřila k tomu, co se se Sekiharou dělo po odvozu z haly.
Co se dělo v nemocnici v Čibě
V oznámení, které RIZIN FF zveřejnila 12. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala přesná slova o průběhu hospitalizace. Organizace píše: „Ztratil vědomí kvůli akutnímu subdurálnímu hematomu.“ Při takovém zranění se krev hromadí mezi obalem mozku a jeho povrchem, popisuje americký zdravotnický portál MedlinePlus. Operace proběhla v pohotovostním centru Chiba Emergency Medical Center nedaleko haly.
Podle organizace se stav bojovníka po zákroku zhoršil: „Podstoupil akutní operaci, následující ráno se jeho stav prudce změnil a podstoupil reoperaci.“ Druhý zákrok tedy přišel ráno po tom prvním. Stav popisuje RIZIN FF slovy „zůstává ve vážném stavu, u něhož nelze předjímat další vývoj“.
Ve stejném textu je i prosba otce, Masamičiho Sekihary: „Můj syn bojuje i po skončení zápasu. Prosím, modlete se, aby se mu co nejdřív vrátilo vědomí.“ Organizace zároveň vyzývá, aby se nešířily nepodložené informace, a proto tento článek o dalším vývoji nespekuluje. Citace jsou přeložené z japonštiny.
Krvácení do mozku přitom Sekihara v kariéře neprodělal poprvé. Po tom prvním si přestavěl celý styl boje.
Po roce 2022 už nechtěl zápasit stejně
Na oficiálním profilu, který RIZIN FF vede na svém webu, stojí, že Sekihara utrpěl subdurální hematom po zápase s Jukim Itóem v květnu 2022. Sherdog ten duel eviduje jako prohru na jednomyslné rozhodnutí z 8. května 2022. Následovala dvouletá pauza a návrat 3. května 2024 proti Masatovi Nakamurovi.
Během pauzy přesunul těžiště od úderů k zápasení na zemi. Profil organizace mu připisuje i turnajové vítězství v brazilském jiu-jitsu v purpurovém pásu, kde všechny zápasy ukončil submisí. Mezi veřejnými materiály RIZIN FF k turnaji jsou výsledky, vážení i zápasová karta; dokument o lékařském schválení Sekihary před startem mezi nimi není.
Japonský bojový sport tuhle debatu zná z léta 2025
ANALÝZA Japonský box řešil podobné otázky v roce 2025. Server BBC Sport napsal, že boxeři Šigetoši Kotari a Hiromasa Urakawa, oba osmadvacetiletí, se zranili v oddělených zápasech na stejné kartě 2. srpna 2025 v tokijské Korakuen Hall a oba podstoupili operaci subdurálního hematomu. Podle deníku The Japan Times Kotari zemřel 8. srpna 2025 a Urakawa o den později. Japonská boxerská komise pak zkrátila titulové zápasy regionální organizace OPBF z dvanácti na deset kol; zkratka označuje Orientální a tichomořskou boxerskou federaci.
Box a MMA jsou ale jiné sporty a tahle čísla se nesčítají. Společné mají jediné: rozhodnutí o startu bojovníka s anamnézou nitrolebního krvácení stojí na lékařském posudku, který se nezveřejňuje.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe to, co je o zápase veřejně doložené, a to, co je veřejně doložené o Sekiharově startu po předchozím hematomu. Výsledek je nepoměr: průběh posledních minut má oficiální záznam na vteřinu přesný, podklady k jeho nasazení veřejné nejsou. Vydržet čtrnáct minut a padesát šest vteřin z patnácti nestačilo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka