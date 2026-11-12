Obrovská vlna přelila celé ostrovy. Při cykloně Bhola zemřely statisíce lidí a katastrofa změnila dějiny země

Moře se vrátilo tam, kde žili lidé
Na ostrovech v deltě Gangy a Brahmaputry nebylo pro mnoho lidí nic neobvyklého bydlet jen několik metrů nad hladinou moře. Půda byla úrodná, řeky a moře poskytovaly obživu a celé vesnice se přizpůsobovaly rytmu přílivu a sezonních dešťů. Právě tato krajina se však v listopadu 1970 změnila v past. Nad Bengálským zálivem zesílila tropická cyklona a v noci z 12. na 13. listopadu zasáhla hustě osídlené pobřeží tehdejšího Východního Pákistánu, dnešního Bangladéše.
V paměti přeživších a v pozdějších zprávách nezůstaly jen prudké poryvy větru. Rozhodující ničivou silou byla bouřková přívalová vlna, tedy vzestup hladiny moře vyvolaný větrem a nízkým tlakem v oblasti cyklony. Voda překonala nízké pobřežní terény, zaplavila domy, zničila zásoby potravin a odřízla spojení mezi ostrovy a pevninou. Tam, kde se lidé ještě během dne pokoušeli chránit střechy a lodě, často během krátké doby nezůstalo bezpečné místo k úniku.
Bhola je považována za nejsmrtelnější zaznamenanou tropickou cyklonu. Přesné číslo obětí není známo. Americká NOAA uvádí více než 300 tisíc mrtvých, Světová meteorologická organizace připouští odhady až kolem půl milionu. V oblastech s nedostatečnou evidencí obyvatel a rozsáhlými škodami nebylo možné sestavit definitivní jmenný seznam. V některých komunitách zmizely celé rodiny a zprávy o jejich osudu přicházely se zpožděním.
Proč nestačil silný vítr
Tropické cyklony vznikají nad teplými oceánskými vodami. Vlhký vzduch stoupá, uvolňuje energii kondenzací vodní páry a za vhodných podmínek vzniká rozsáhlý vířící systém se silným větrem a prudkými srážkami. Nebezpečí pro pobřeží však není dáno jen rychlostí větru. Když vítr dlouho tlačí vodu směrem k pevnině a pobřežní tvar soustřeďuje její pohyb, může hladina vystoupat o několik metrů nad obvyklou úroveň.
Severní část Bengálského zálivu je pro takové katastrofy zvlášť nebezpečná. Jeho tvar se směrem k severu zužuje, pobřeží tvoří rozsáhlé mělké delty a mnohá sídla stojí těsně nad mořem. Při vhodné kombinaci cyklony, přílivu a místních podmínek se voda může rozlít hluboko do obydlené krajiny. Zkušenost s běžnými sezónními záplavami přitom nemusí člověka připravit na okamžik, kdy se na místo postupně rostoucí říční hladiny přižene mohutný nápor moře.
Právě v tom spočívala tragédie ostrovních a pobřežních vesnic roku 1970. Útěk do bezpečí mohl vyžadovat plavidlo, vyšší terén nebo pevnou stavbu. Tyto možnosti nebyly všude k dispozici. Silný vítr znemožňoval plavbu, voda ničila cesty a mnozí obyvatelé neměli spolehlivou informaci, jak velké nebezpečí se blíží.
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Předpověď není totéž jako varování
Meteorologové již v roce 1970 používali satelitní a další pozorování, ale síť dat nad Bengálským zálivem byla neúplná. Výstrahy se navíc musely dostat z odborných pracovišť přes úřady, rozhlas a místní komunity až k jednotlivým ostrovům. V mnoha odlehlých oblastech přenos informací selhával. Světová meteorologická organizace při zpětném hodnocení upozorňuje na nedostatečnou komunikaci, mezery v pozorovacích sítích a nedostatečná varování.
Není tedy správné vykládat událost jen jako bouři, která byla příliš silná na jakoukoli obranu. Přírodní nebezpečí bylo mimořádné, ale konečný počet obětí ovlivnily i sociální a institucionální podmínky: dostupnost pevných úkrytů, vzdálenosti mezi obcemi, schopnost úřadů informovat veřejnost a připravenost na evakuaci. Právě tyto faktory mohou způsobit, že podobně silné cyklony přinesou v různých desetiletích dramaticky odlišné následky.
Srovnání s novější historií Bangladéše je výmluvné. V následujících desetiletích země postupně rozšířila systémy varování, zřizovala cyklonové úkryty, organizovala dobrovolnické sítě a učila místní obyvatele, jak reagovat. Přesto tropické bouře zůstávají nebezpečné. Změna spočívá v tom, že stále více lidí získalo možnost nebezpečí přežít, místo aby o něm slyšeli až ve chvíli, kdy voda dorazí k jejich domům.
Katastrofa zasáhla i politiku
V roce 1970 nebyl Bangladéš samostatným státem. Východní Pákistán byl součástí země, jejíž politické a vojenské centrum leželo na západě, odděleném tisíci kilometrů indického území. Rozdíly v jazyce, hospodářském postavení a politickém zastoupení již dlouho vytvářely napětí. Reakce centrální vlády na cyklonu byla v postižených oblastech široce vnímána jako pomalá a nedostatečná.
Následující volby a konflikt kolem přenosu politické moci prohloubily krizi, která roku 1971 vyústila ve válku a vznik nezávislého Bangladéše. Bylo by historicky nepřesné tvrdit, že samotná cyklona způsobila nezávislost: příčiny konfliktu byly hlubší a existovaly již před ní. Tragédie však výrazně posílila pocit, že vzdálená vláda není schopna či ochotna své východní obyvatele dostatečně chránit.
Když dnes meteorologové hovoří o cykloně Bhola, často ji připomínají jako příklad toho, proč musí být předpověď spojena s praktickým jednáním. Nejlepší meteorologický model nemůže zachránit člověka, který nemá kam jít nebo k němuž se zpráva nedostane. A v listopadu 1970 tato mezera mezi věděním a možností zachránit se stála život statisíce lidí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], World Meteorological Organization – Cyclone Amphan highlights the value of multi-hazard early warnings [2], WMO – 75th Anniversary: remarks on the Bhola cyclone and warning systems [3], NOAA / Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory – Hurricane FAQ, deadliest cyclone [4]