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Týrala děti, teď pro ně kreslí knížky. Aktérku kuřimské kauzy dostihla minulost

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Soud ji potrestal za týrání dětí v notoricky známé kuřimské kauze, přesto po změně jména začala ilustrovat čtení pro nejmenší. Hana Bašová několik let spolupracovala s nakladatelstvím, které o její minulosti nemělo vědět. Spolupráci s ní nyní ukončilo. Další instituce její knihy stáhly z pultů.
Týrala děti, teď pro ně kreslí knížky. Aktérku kuřimské kauzy dostihla minulost

Týrala děti, teď pro ně kreslí knížky. Aktérku kuřimské kauzy dostihla minulost

Zdroj: X/Jakub Jahl
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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