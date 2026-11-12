Týrala děti, teď pro ně kreslí knížky. Aktérku kuřimské kauzy dostihla minulost

V minulosti týrala děti, nyní pro ně ilustruje knihy. Pražské nakladatelství Triton ukončilo dlouholetou spolupráci s ilustrátorkou, která skrývala svou problematickou minulost. Její původní jméno je totiž spojeno s takzvanou kuřimskou kauzou.
Někdejší pracovnice Domova dětí a mládeže Paprsek
Hana Bašová v letech 2006 a 2007 týrala děti, v nechvalně známém případu vystupovala coby teta Nancy. V roce 2009 ji soud za týrání svěřené osoby a zbavení osobní svobody poslal na sedm let do vězení. Nové jméno a práce s dětmi
Bašová si později změnila civilní jméno, v profesní oblasti nyní působí pod pseudonymem. Informoval o tom religionista a youtuber
, který se tematikou sekt zabývá. Dětské knihy pro nakladatelství Triton ilustrovala coby Jakub Jahl Sofie Helfert, první z těchto titulů vyšel v roce 2019.
Nakladatel o její minulosti nevěděl
Nakladatelství tvrdí, že o minulosti své ilustrátorky nevědělo. „
O skutečnosti, že byla tato ilustrátorka pravomocně odsouzena za týrání dětí, jsme dosud nevěděli. Na tuto informaci nás upozornil pan Jakub Jahl, který naše nakladatelství kontaktoval. Jako nakladatelství, které se mimo jiné věnuje také dětské literatuře, považujeme tuto skutečnost za mimořádně závažnou,” napsal ředitel nakladatelství Triton Stanislav Juhaňák.
Ukončení spolupráce a knihy stažené z pultů
V původním vyjádření nakladatelství hovořilo o právu na nápravu a nový začátek. Reakce podporovatelů a čtenářů však byla kritická. „
Po pečlivém zvážení všech dostupných informací a souvisejících okolností jsme se rozhodli s touto ilustrátorkou s okamžitou platností ukončit spolupráci,” oznámil nakonec Juhaňák ve čtvrtek odpoledne.
Ještě před finálním rozhodnutím nakladatelství přestala jedna z knihoven půjčovat její knihy. „
V našem fondu nenajdete žádnou knihu, kterou ilustrovala Sofie Helfert, a nebudeme je ani poskytovat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Momentálně nebudeme do fondu pořizovat knihy, které vydalo nakladatelství Triton,“ informovala již ve středu vedoucí Městské knihovny a infocentra Smržovka Karolína Peroutková.
Z pultů byla stažena kniha Karty ctností Vikyhrdinů, jejíž spoluautorkou je právě Helfert. Spolupráci s ilustrátorkou ukončil i Dům dětí a mládeže Vikýř, pro který v minulosti připravila omalovánky. Kuřimská kauza v kostce
Takzvaná kuřimská kauza patří k nejznámějším případům týrání dětí v Česku. Policie ji začala rozplétat 7. května 2007, kdy soused v Kuřimi náhodou zachytil prostřednictvím elektronické chůvičky záběry z vedlejšího domu. Na nich uviděl nahého a svázaného chlapce ležícího na podlaze.
Policie následně zadržela jeho matku Kláru Mauerovou a začala vyšetřovat okolnosti násilí, kterému byli vystaveni její dva synové Ondřej a Jakub.
Ukázalo se, že chlapci zažívali fyzické i psychické násilí už od léta 2006. Skupina šesti lidí je na různých místech v Brně, Kuřimi a Veverské Bítýšce opakovaně bila, svazovala, zavírala do klecí a vystavovala dalším brutálním formám týrání. Jednou z tyranek byla právě i Hana Bašová, která si nechávala říkat teta Nancy.
Podle soudu mělo jejich jednání vést k tomu, aby chlapce psychicky zlomili a přiměli k bezvýhradné poslušnosti. Přesné motivy celého jednání se ale nikdy nepodařilo uspokojivě objasnit.
Případ tehdy vzbudil mimořádnou pozornost také kvůli Barboře Škrlové, která v rodině vystupovala jako třináctiletá dívka Anička. Ve skutečnosti jí bylo přes třicet let. Po odhalení případu zmizela a později se v Norsku vydávala za třináctiletého chlapce Adama. I ona byla nakonec za svůj podíl na týrání odsouzena k pěti letům vězení.
Hlavní líčení se šesti obžalovanými začalo u Krajského soudu v Brně v červnu 2008. Kvůli rozporům mezi znaleckými posudky obhajoby a obžaloby se však projednávání případu protáhlo. Po vypracování nezávislých posudků padly 24. října téhož roku rozsudky. Všichni odsouzení se proti nim odvolali, Vrchní soud v Olomouci ale jejich námitky v březnu 2009 zamítl. Výjimkou byla Barbora Škrlová, jejíž případ kvůli nepřítomnosti obhájce projednal samostatně o měsíc později. Část odsouzených se následně obrátila také na Nejvyšší soud, který jejich dovolání v prosinci 2009 odmítl.