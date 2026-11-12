V roce 1948 projela Jihlavou poslední tramvaj. Počet zastávek a výhyben se měnil

MHD byla nedostačující
Na začátek je třeba zmínit, že vůbec první úvahy o zřízení nějakého veřejného dopravního prostředku mezi nádražím a centrem města se v Jihlavě objevily již v roce 1904. V této době zde byla městská doprava nedostačující, provozovány byly fiakry a později i omnibusy s kapacitou šest až patnáct osob. Ty však zajišťovali hoteliéři a jednalo se jen o dopravu k jejich hotelům.
Královské město
Jihlava bylo v době plánování tramvajové dopravy osmým největším městem české Koruny. Podle údajů z roku 1899 měla Jihlava 24 600 obyvatel.
Důležitým mezníkem bylo září 1906, kdy padlo definitivní rozhodnutí o tom, že v Jihlavě začne výstavba tramvajové trati o rozchodu 1000 milimetrů. Zpočátku byla trať tramvaje zamýšlena jako spojka obou nádražních budov v Jihlavě, část své cesty měla dokonce urazit po vlakových kolejích transverzálky přes viadukt.
Trať ze Severozápadního nádraží na Hlavní náměstí
K tomu ale nakonec nedošlo a vznikla pouze jediná trať. Ta byla postavená v roce 1909 a vedla ze Severozápadního nádraží (dnešní Hlavní nádraží) na Hlavní náměstí (dnes Masarykovo).
Dobová tramvajová jízdenka
Stavební práce začaly v roce 1908, slavnostní otevření trati se pak konalo 26. srpna roku 1909, první vůz vyjel ve 12:08, a to i přestože potřebná koncese byla vydána až 15. září. Jednokolejná trať se třemi výhybnami, vycházející z dnešního Masarykova náměstí a pokračující po Komenského ulici, přes náměstí Svobody a dále po Havlíčkově ulici až k nádraží, byla dlouhá přibližně 2,7 kilometrů, šlo tak po Českém Těšíně a Mariánských Lázních o třetí nejmenší tramvajový provoz na území Česka.
Pokud cestující nastoupil do tramvaje na první zastávce a chtěl jet na konečnou, pak mu cesta trvala 14 minut. Po celou dobu existence zůstala jihlavská trať beze změn, avšak v období jejího postupného konce ve čtyřicátých letech se objevilo několik návrhů na její rozšíření do Bedřichova a k městskému nádraží transverzální dráhy včetně využití železniční tratě do Kostelce.
Měnil se počet zastávek a výhyben
Jihlavská tramvajová linka prošla několika drobnými úpravami, třeba se měnil počet zastávek a výhyben. Dalším mezníkem byla druhá světová válka, kdy padlo rozhodnutí o tom, že tramvaje v Jihlavě jsou zastaralé a nevyhovující a přišlo se s tím, že tramvaje nahradí trolejbusy.
Tramvajová trať tak byla nejdříve zkrácena, konkrétně byl v roce 1947 zrušen úsek od jatek k nádraží. Kvůli výstavbě trolejbusové dráhy byl na zbytku tramvajové trati provoz zastaven někdy v létě 1948, přesné datum však není známo. Podle některých zdrojů odjela poslední tramvaj z náměstí 12. listopadu 1948, tedy na den přesně před 74 lety. 19. prosince 1948 pak vyjely do města poprvé trolejbusy.
Jihlavský vagón nalezený na Opavsku
To, že po Jihlavy jezdily tramvaje, nám může připomenout pamětní kolejnice, která se nachází v místě bývalé vozovny v Havlíčkově ulici. Kolejnici dnes najdeme nedaleko mostu U Jánů po cestě na hlavní vlakové nádraží. Tato připomínka se na mostě nachází od roku 2012 a je vyrobena z použitých brněnských žlábkových kolejnic.
„Dalo by se ale určitě udělat i víc, pokud by město chtělo. Kolejnici bych spíše umístil na Masarykovo náměstí, kam přijde více turistů. A také mohla sloužit jako podklad pro případný vůz historické tramvaje, který by tam mohl být občas nebo i nastálo přivezen," zmínil pro idnes.cz Luděk Bohuňovský z jihlavského Sdružení za záchranu historických trolejbusů a autobusů.
Fotografie z roku 1947, tramvaj na jihlavském Masarykově náměstí
Vzhledem k tomu, že demontáž tramvajového trolejového vedení v Jihlavě nějakou dobu trvala, nemohl být trolejbusový provoz zahájen ihned po ukončení toho tramvajového. První trolejbus v Jihlavě tak vyjel v již zmíněném termínu – tedy 19. prosince 1948, v mezidobí byl provoz zajišťován pomocí autobusů, včetně jednoho zapůjčeného z brněnského dopravního podniku. Provozovatelem trolejbusové sítě však překvapivě nebylo město, ale podnik Západomoravské elektrárny.