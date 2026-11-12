Praha měla mít metro už v roce 1945. Předválečný projekt počítal se třemi linkami, které nikdy nevyjely

Podzemní doprava přitom v Praze nebyla novým nápadem ani v roce 1939. Ladislav Rott už roku 1898 navrhoval využít výkopy pro kanalizaci a asanaci staré zástavby také k budování tunelů. Představoval si spojení Karlína s Podolím a druhý směr mezi Malou Stranou a Vinohrady. U radnice neuspěl, jeho podnět však nebyl pouhou neurčitou zmínkou o dopravě pod zemí. Spojoval konkrétní části města a upozorňoval na možnost koordinovat dvě nákladné stavby. K realizaci tehdy nedošlo a pražská doprava zůstala závislá na ulicích, o které se tramvaje dělily s dalšími vozidly.
Od jednotlivých nápadů k síti rychlých drah
V roce 1912 se objevil návrh podpovrchové tramvaje mezi Václavským náměstím a Rudolfinem. Po vzniku Velké Prahy roku 1922 získala otázka rychlé dopravy další význam: město se rozrostlo o desítky obcí a přeprava mezi vzdálenými čtvrtěmi byla náročnější. Inženýři Vladimír List a Bohumil Belada roku 1926 předložili propracovanou studii se čtyřmi trasami. Počítali mimo jiné se spojením Palmovky s Andělem, Olšanských hřbitovů s Dejvicemi a Výstaviště se Žižkovem. Jejich síť tedy nebyla totožná se třemi linkami připravovanými později. Už tehdy však pojmenovala některé směry, po nichž se cestující pohybují metrem i dnes.
Ve třicátých letech se vedl spor, zda dát přednost skutečné podzemní železnici s vlastními soupravami, nebo tramvajím vedeným pod zemí. Podpovrchová tramvaj působila finančně méně náročně a mohla navazovat na stávající provoz, metro však nabízelo vyšší kapacitu i menší závislost na uliční dopravě. Rozhodnutí komplikovalo také to, že stavba tunelů vyžadovala koordinaci s domy, inženýrskými sítěmi, mosty a budoucím rozvojem města. Soutěž na celkové řešení dopravy byla vypsána roku 1930 a vyhodnocena o dva roky později. Z devatenácti předložených návrhů získaly tři zvláštní ceny, žádný však nebyl bez dalších úprav doporučen k okamžité realizaci. Ani ocenění propracované studie tedy ještě neznamenalo, že město přistoupí ke stavbě.
V roce 1939 už byly navrženy tři konkrétní linky
Zlom nastal v květnu 1939, kdy město zadalo vypracování podrobnější dokumentace. V létě projektanti doporučili opustit představu podzemních tramvají a vybudovat tři samostatné linky. Trasa A měla spojit Dejvice s Pankrácí, B Smíchov s Libní a C Výstaviště s Florou. Písmena z tehdejšího plánu nelze jednoduše zaměňovat s dnešními linkami, protože se změnilo vedení tratí i pořadí jejich výstavby. Podstatné bylo, že systém už měl konkrétní podobu a jeho autoři počítali s provozem nezávislým na tramvajových kolejích.
Koncem listopadu 1939 byla nová koncepce přijata jako základ další projekční přípravy. Nejdříve se měla postavit linka A z Dejvic na Pankrác a původní harmonogram předpokládal její otevření na začátku roku 1945. V roce 1941 byl skutečně dokončen podrobný prováděcí projekt této trasy a souhrnné projekty dalších dvou. V pražských ulicích se mezitím objevila stanoviště geologického průzkumu. To ovšem neznamená, že byly vyraženy hotové tunely nebo že se už stavěly stanice. Praha se dostala velmi daleko v přípravě, samotná realizace rozhodující části systému však nezačala.
Válka změnila nejen termíny, ale i samotné zadání
Německá okupační správa roku 1940 vytvořila vlastní plánovací strukturu, která se začala zabývat také rychlou dopravou. Nejprve se její záměry s rozpracovanou českou dokumentací částečně překrývaly, později však okupanti prosazovali jinou koncepci s rychlými drahami, větvením a vazbou na širší příměstské území. Současně se válečné hospodářství soustředilo na jiné priority. Původní časový plán tak přestal být reálný a projekční práce byly přerušeny. Rok 1945 zůstal datem zamýšleného otevření, nikoli skutečného dokončení první stanice.
Po válce se k podzemní dráze vrátily úvahy o rychlém obnovení příprav. Pro první úsek se zmiňoval i rok 1950, ale vláda nakonec rozhodla, že na tak rozsáhlou investici země hospodářsky nestačí. Výhledový plán rozvoje Prahy do roku 1960, přijatý v červnu 1949, už s metrem nepočítal. Nešlo proto jen o jednoduché prodloužení původního termínu. Rozpracovaná dokumentace ztratila bezprostřední využití a v dalších letech se znovu hledalo, jaký typ rychlé dopravy vlastně postavit. Poválečné zdržení tak mělo jiné okolnosti než přerušení projektu za okupace.
Ještě v lednu 1966 se v Opletalově ulici začala stavět podpovrchová tramvaj, nikoli metro v dnešní podobě. Tramvaje měly část centra projíždět tunelem a jinde pokračovat po povrchu. Definitivní rozhodnutí o samostatném metru padlo v srpnu 1967, takže se rozběhnutá příprava musela znovu přizpůsobit jinému provozu. Rozdíl nebyl jen v názvu. Oddělená železnice potřebovala jiné soupravy, stanice i návaznosti a umožňovala přepravu bez závislosti na uličních křižovatkách. Dnešní systém proto nevznikl prostým oprášením výkresů z roku 1939, ale postupným přepracováváním několika rozdílných koncepcí.
Skutečné metro vyjelo až po dalších desetiletích
První úsek dnešního metra se otevřel 9. května 1974 mezi Sokolovskou, dnešní Florencí, a Kačerovem. Linka A následovala roku 1978 a B roku 1985. Předválečná trasa A přitom měla propojit Dejvice s Pankrácí, tedy oblasti, mezi nimiž se dnes cestuje po dvou různých linkách. Společná písmena proto nejsou důkazem totožnosti staré a nové sítě. Ve stanici Muzeum připomíná od roku 1992 dávné plánování bronzová pamětní deska Vladimíra Lista a Bohumila Belady. Druhý z obou projektantů se otevření skutečného metra nedožil: zemřel v říjnu 1964, téměř deset let před první jízdou s cestujícími.
Použité zdroje: dpp.cz, novinky.cz, radio.cz, encyklopedie.praha2.cz, silnice-zeleznice.cz