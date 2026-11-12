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„Já vím, já vím, chyběla jsem vám.“ Šwiateková se obnažená ozvala z Malediv

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Na Turnaji mistryň v Indian Wells letos chybí jedno velké jméno. Iga Šwiateková místo bojů o titul čte knížky na plážích Malediv a fanouškům se po týdnech mlčení ozvala sérií fotek z dovolené.
„Já vím, já vím, chyběla jsem vám.“ Šwiateková se obnažená ozvala z Malediv

„Já vím, já vím, chyběla jsem vám.“ Šwiateková se obnažená ozvala z Malediv

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 19:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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