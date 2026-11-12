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Pod maskou dědečka Hříbečka z Mrazíka se skrývala mladičká herečka. Galina Borisovová se vzepřela Putinovu režimu

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Pohádku Mrazík zná již několik generací českých diváků. Ne každý ale tuší, že pod maskou vrásčitého kouzelného dědečka Hříbečka se neskrýval starý muž, nýbrž mladá herečka Galina Borisovová.
Pod maskou dědečka Hříbečka z Mrazíka se skrývala mladičká herečka. Galina Borisovová se vzepřela Putinovu režimu

Pod maskou dědečka Hříbečka z Mrazíka se skrývala mladičká herečka. Galina Borisovová se vzepřela Putinovu režimu

Zdroj: Archiv TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:30

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