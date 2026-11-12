Také vám volají s nabídkami, o které nestojíte? Víme, jak otravné hovory utnout

Ačkoliv od července 2022 platí v České republice přísnější pravidla pro marketingové hovory, neznamená to, že by nevyžádané, a především neoprávněné nabídky zcela vymizely. Zatímco dříve museli spotřebitelé aktivně vyjádřit, že si reklamní telefonáty nepřejí, dnes funguje opačný princip, označovaný jako opt-in. Obchodníci mohou využívat veřejné účastnické seznamy k marketingovým hovorům pouze tehdy, pokud spotřebitelé výslovně uvedli, že si přejí být tímto způsobem kontaktováni.
„Spotřebitelé, kteří mají o obchodní nabídky zájem, mohou například prostřednictvím operátora, který tuto možnost nabízí, požádat o zařazení do veřejného účastnického seznamu. Vedle souhlasu se zveřejněním svých údajů musí samostatně také souhlasit s kontaktováním za účelem marketingových nabídek,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. „Ti, kteří o reklamní hovory nestojí, naopak nemusejí podnikat žádné kroky,“ doplňuje. To však neznamená, že spotřebitelé nemohou obdržet reklamní hovor i bez takového souhlasu. Za určitých okolností je totiž obchodníci mohou kontaktovat také na základě jiného právního důvodu.
Kdy mohou obchodníci volat i bez souhlasu?
Další možností je, že spotřebitel obchodníkovi své telefonní číslo poskytl sám, například při nákupu nebo uzavření smlouvy. Obchodník jej pak může kontaktovat i s další nabídkou, aniž by k tomu potřeboval jeho výslovný souhlas. V těchto případech je důležité také to, zda spotřebitel může podobnou nabídku rozumně očekávat.
„Pokud si spotřebitel například pravidelně objednává krmivo pro psa, může být telefonická nabídka dalšího krmiva přiměřená. Naopak, pokud si jednorázově koupil knihu, nemůže obchodník automaticky předpokládat, že spotřebitel souhlasí s telefonickými nabídkami pojištění nebo jiných nesouvisejících služeb,“ osvětluje Hekšová.
S marketingovými hovory mohou spotřebitelé také souhlasit při registraci do internetového obchodu nebo účasti v soutěži. Takový souhlas se obvykle uděluje zaškrtnutím samostatného políčka. Musí být dobrovolný a musí z něj být jasné, kdo spotřebitele může kontaktovat a za jakým účelem. Nesmí být skrytý v obchodních podmínkách ani udělený prostřednictvím předem zaškrtnutého políčka.
Jak se bránit?
Pokud spotřebitel o nabídku nemá zájem, nemusí své rozhodnutí nijak zdůvodňovat. Stačí jasně sdělit, že si další marketingové hovory nepřeje. Pro jistotu je vhodné zároveň odvolat případný dříve udělený souhlas a vznést námitku proti využívání telefonního čísla pro účely přímého marketingu. Tím spotřebitel pokryje obě situace, kdy jej obchodník kontaktuje na základě souhlasu nebo oprávněného zájmu, aniž by musel zjišťovat, který z těchto právních důvodů obchodník využívá.
„Pokud se spotřebitel domnívá, že jej obchodník kontaktuje neoprávněně, je vhodné se nejprve zeptat, odkud získal jeho telefonní číslo a na jakém základě jej využívá,“ radí Hekšová.
V případě pochybností o oprávněnosti takového telefonátu se spotřebitel může obrátit na příslušný dozorový úřad. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) řeší především porušování pravidel pro nevyžádané marketingové hovory podle zákona o elektronických komunikacích, například pokud obchodník volá na náhodně vybraná telefonní čísla bez potřebného souhlasu. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se naopak zabývá tím, zda obchodník oprávněně získal a využívá osobní údaje spotřebitele. Obrátit se na něj lze například tehdy, pokud společnost pokračuje v marketingových hovorech i poté, co spotřebitel odvolal souhlas nebo vznesl námitku proti přímému marketingu.
Jak nevyžádaným hovorům předcházet?
Při registraci do internetových obchodů, uzavírání smluv či účasti v soutěžích by spotřebitelé měli věnovat pozornost tomu, zda současně neudělují souhlas s marketingovým kontaktováním. Je vhodné kontrolovat zejména předem připravené formuláře a informace o předávání osobních údajů dalším společnostem.
„Pokud spotřebitel obdrží nevyžádaný hovor, neměl by neznámému volajícímu sdělovat další osobní údaje ani potvrzovat citlivé informace. Pomoci může také blokování konkrétních telefonních čísel. To sice nezabrání všem marketingovým telefonátům, ale může omezit opakované obtěžování ze stejného čísla,“ uzavírá Hekšová z dTestu.