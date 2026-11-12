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Jedna barva LED diody trvala vědcům 30 let. Firma na ní vydělala miliardy, vynálezce dostal zlomek a šel k soudu

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Červená svítila, zelená taky. Chyběla modrá, a bez ní nešlo vyrobit bílé světlo. Tři dekády hledání vyřešil jeden inženýr v malé japonské firmě.
Výroba, LED dioda

Výroba, LED dioda

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 19:28

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