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Kde se rodí hvězdy F1? Formule 2 odhaluje zákulisí úspěchu

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Dokument „Where F1 Stars Are Made“ mapuje desetiletou historii formule 2 a cestu 22 jezdců do F1. O své zkušenosti se dělí Antonelli, Norris, Leclerc i šéfové největších týmů.
F2_Where_f1_stars_are_made

F2_Where_f1_stars_are_made

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 19:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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