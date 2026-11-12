Kde se rodí hvězdy F1? Formule 2 odhaluje zákulisí úspěchu

Nový dokumentární film měl premiéru 11. listopadu. U příležitosti jubilejní desáté sezóny formule 2 nabízí divákům pohled do zákulisí šampionátu a přibližuje, jak tato série nadále vychovává motoristické talenty, kteří následně míří až na vrchol formulového motorsportu.
Dokument přináší exkluzivní rozhovory s deseti jezdci současného startovního pole F1, šéfy týmů a představiteli vedení šampionátu. Nabízí jedinečný pohled na náročnou cestu jednotlivými stupni motorsportu a přibližuje rivalitu, důležité životní lekce i vypjaté momenty, které formují budoucí hvězdy závodních okruhů.
Formule 2 představuje předposlední stupeň pyramidy formulových sérií a poslední zastávku před vstupem do formule 1. Jejím cílem je připravit jezdce na největší kariérní krok v motorsportu. Za uplynulých deset let se z F2 do nejvyšší kategorie probojovalo 22 jezdců, přičemž 12 z nich je součástí startovního pole v sezóně 2026. Poté, co se k nim minulý týden v Brazílii připojil také aktuální lídr šampionátu Rafael Câmara, má zkušenosti s moderní formulí 2 už více než polovina současných jezdců F1.
V dokumentu se Charles Leclerc vyjadřuje k tlaku, kterému jezdci ve formuli 2 čelí: „Všichni se na vás dívají a vy musíte dokázat, že si zasloužíte místo ve formuli 1.“ Čerstvý mistr světa Andrea Kimi Antonelli hovoří o tom, jak důležité je naučit se být konkurenceschopný hned od začátku. Lando Norris, mistr světa z roku 2025, zase přibližuje úroveň jezdeckých schopností potřebnou k úspěchu v F2 a vzpomíná na souboje s budoucími hvězdami formule 1 Alexanderem Albonem a Georgem Russellem.
Prezident a generální ředitel formule 1 Stefano Domenicali zdůrazňuje význam šampionátu pro celý motorsport. „Zkušenosti, které poskytujeme jezdcům, inženýrům a mechanikům, jsou přínosem pro celý ekosystém. Naším cílem je zajistit, aby každý, kdo se dostane do formule 1, prošel juniorskou pyramidou prostřednictvím formule 3 a formule 2,“ uvedl.
Šéf Mercedesu Toto Wolff vyzdvihuje také technickou přípravu, kterou juniorská série mladým jezdcům poskytuje. Ti se v ní učí pracovat s „výkonným monopostem, výrazně větším aerodynamickým přítlakem a náročnějšími technickými řešeními“. Generální ředitel F2 a F3 Bruno Michel zároveň poukazuje na inovace, které šampionát přinesl na závodní trať a jejichž cílem je připravit jezdce na další kariérní krok.
Dokument obsahuje také exkluzivní vyjádření šéfa Ferrari Frédérica Vasseura, generálního ředitele a šéfa Red Bull Racing Laurenta Mekiese a generálního ředitele formule 2 Bruna Michela. Všichni přibližují svůj pohled na význam šampionátu, který právě uzavírá svou desátou sezónu.
Film vznikal během sezóny 2026 a divákům umožňuje nahlédnout do intenzivního dění během závodních víkendů F2. Ukazuje vášeň, odhodlání a vytrvalost potřebné k dosažení nejvyšších met, stejně jako schopnosti, které si jezdci zdokonalují v šampionátu formule 2 a které odlišují dobré závodníky od skutečně výjimečných. Formule 2 je místem, kde se talent mění v prokázané schopnosti a kde se rodí budoucí hvězdy formule 1.
Dokument „Where F1 Stars Are Made“ si mohou fanoušci přehrát na platformě F1 TV nebo zdarma na oficiálním YouTube kanálu formule 1.