Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pracující důchodci mohou získat 1 800 Kč měsíčně navíc. Kalkulačka ukáže, kdy se odklad penze vrátí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pracující důchodci, kteří odloží výplatu starobního důchodu, si mohou přilepšit. Za každý odpracovaný rok vzroste procentní výměra jejich penze o 6 procent základu.
Pracující důchodci mohou získat 1 800 Kč měsíčně navíc.

Pracující důchodci mohou získat 1 800 Kč měsíčně navíc.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:43

Reklama
Další články z BetterLife
Ošetřovné není jen na nemocné dítě. Na rodiče ho stát vyplatí až na devět dní, i když spolu nebydlí
Ošetřovné není jen na nemocné dítě. Na rodiče ho stát vyplatí až na devět dní, i když spolu nebydlí
Majitelé domů bez čísla popisného na fasádě mohou dostat pokutu až 200 000 Kč. Tabulku si platí sami
Majitelé domů bez čísla popisného na fasádě mohou dostat pokutu až 200 000 Kč. Tabulku si platí sami

Majitelé nemovitostí musí podle zákona označit svůj dům přiděleným číslem popisným. Bez cedulky na fasádě...

Domov pro seniory vyjde na 625 korun denně. Plnou částku ale zaplatí jen ti, kterým po úhradě zůstane 15 procent důchodu
Domov pro seniory vyjde na 625 korun denně. Plnou částku ale zaplatí jen ti, kterým po úhradě zůstane 15 procent důchodu

Domov pro seniory smí za ubytování a stravu naúčtovat nejvýš 625 korun denně. Klientovi po zaplacení...

Političtí vězni komunismu dostávají za každý měsíc vězení 50 Kč, vdovy po popravených 3 000. Od ledna se příplatky zvýší
Političtí vězni komunismu dostávají za každý měsíc vězení 50 Kč, vdovy po popravených 3 000. Od ledna se příplatky zvýší

Vdovy po popravených politických vězních dostávají k důchodu příplatek, jehož základ činí 3 000 korun...

Kuřákům od ledna 2027 opět zdraží cigarety. Kalkulačka ukáže, o kolik si připlatí
Kuřákům od ledna 2027 opět zdraží cigarety. Kalkulačka ukáže, o kolik si připlatí

Spotřební daň z tabáku od 1. ledna 2027 opět vzroste. U běžných cigaret stoupne minimální odvod na 4,89...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

Všechny články tohoto autora →
BetterLife
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.