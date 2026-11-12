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V Antarktidě našli stan se třemi mrtvými muži. Jejich poslední dopisy proměnily polární tragédii v lidský příběh

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V listopadu 1912 dorazila pátrací skupina k nepatrnému výstupku ve sněhu. Pod ním se skrýval stan britské polární expedice a těla tří mužů, kteří se už nikdy nevrátili domů. Vedle nich ležely deníky a dopisy. Z těchto dokumentů dnes víme mnohem víc než jen to, kdo prohrál závod o jižní pól.
V Antarktidě našli stan se třemi mrtvými muži. Jejich poslední dopisy proměnily polární tragédii v lidský příběh

V Antarktidě našli stan se třemi mrtvými muži. Jejich poslední dopisy proměnily polární tragédii v lidský příběh

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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