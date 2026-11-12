Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ebenezer: Vánoční koleda je působivou hororovou pohádkou. Ne vždy ale dává její stylizace smysl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vánoční koleda je jedna z nejčastěji adaptovaných próz, avšak na rozdíl od Drákuly, Frankensteina či Sherlocka Holmese nestojí na postavě, s níž si mohou tvůrci dělat, co se jim zachce, a stejně ji divák bezpečně pozná. Stojí na tom, že příběh hlavního hrdiny se odehraje tak, jako se odehrál v předloze a jak se ve filmu a televizi odehrál už nesčetněkrát. Na jednu stranu se zdá, že tak není co zkazit, na druhou stranu je to samo o sobě dost velká výzva, protože filmař dostane k dispozici něco, co už bylo stokrát vyprávěno a kde má malý prostor vypravěčsky překvapit. Nezbyvá než vyčnívat pomocí jiných výrazových prostředků, což může být vizuální forma, herci nebo design a celkové pojetí tří vánočních duchů. Ebenezer: Vánoční koleda (Ebenezer) stojí na obou pilířích.
Ebenezer: Vánoční koleda je působivou hororovou pohádkou. Ne vždy ale dává její stylizace smysl

Ebenezer: Vánoční koleda je působivou hororovou pohádkou. Ne vždy ale dává její stylizace smysl

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 19:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Steven Spielberg míří na polský Divoký západ. Legendární režisér opravdu natočí svůj první western
Steven Spielberg míří na polský Divoký západ. Legendární režisér opravdu natočí svůj první western
Takhle se to dělá. Japonský Godzilla zašlapal konkurenci, byť vyšel na desetinu běžné americké ceny
Takhle se to dělá. Japonský Godzilla zašlapal konkurenci, byť vyšel na desetinu běžné americké ceny

72 let a Godzilla je po celém světě stále králem filmových monster. A zase jsou to Japonci, kdo na atomové...

Chyby z Troškových Babovřesk, kterých jste si nevšimli: Vzduchovka, žabky a špatný kostel
Chyby z Troškových Babovřesk, kterých jste si nevšimli: Vzduchovka, žabky a špatný kostel

Ve vesnici, kde místním ženám neunikne žádná novinka, by se zdánlivě nemělo nic přehlédnout. Jenže i v...

Vánoce ve znamení premiér. Nova uvede nejoblíbenější českou pohádku posledních let
Vánoce ve znamení premiér. Nova uvede nejoblíbenější českou pohádku posledních let

Venku sice vládne typicky propršený podzim, Vánoce se ale nezadržitelně blíží. To znamená nejen nějaké ty...

Kinobox Daily: Brad Pitt vs. globální apokalypsa. Světová válka Z ukazuje zombie nákazu velkolepým způsobem
Kinobox Daily: Brad Pitt vs. globální apokalypsa. Světová válka Z ukazuje zombie nákazu velkolepým způsobem

Když se svět ocitne na pokraji kolapsu a lidstvo čelí neznámé nákaze měnící lidi v agresivní a neuvěřitelně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.