Ebenezer: Vánoční koleda je působivou hororovou pohádkou. Ne vždy ale dává její stylizace smysl

Vánoční koleda je jedna z nejčastěji adaptovaných próz, avšak na rozdíl od Drákuly, Frankensteina či Sherlocka Holmese nestojí na postavě, s níž si mohou tvůrci dělat, co se jim zachce, a stejně ji divák bezpečně pozná. Stojí na tom, že příběh hlavního hrdiny se odehraje tak, jako se odehrál v předloze a jak se ve filmu a televizi odehrál už nesčetněkrát. Na jednu stranu se zdá, že tak není co zkazit, na druhou stranu je to samo o sobě dost velká výzva, protože filmař dostane k dispozici něco, co už bylo stokrát vyprávěno a kde má malý prostor vypravěčsky překvapit. Nezbyvá než vyčnívat pomocí jiných výrazových prostředků, což může být vizuální forma, herci nebo design a celkové pojetí tří vánočních duchů. Ebenezer: Vánoční koleda (Ebenezer) stojí na obou pilířích.
V první řadě je největším tahounem Johnny Depp v roli titulního Ebenezera Scrooge, podnikatele, lakomce a po všech stránkách nepříjemné osoby podnikající v Londýně 19. století. Na Štědrý večer jej navštíví zbídačený přízrak jeho zesnulého společníka Jacoba Marleyho (Ian McKellen), aby mu oznámil, že je čas se polepšit. K tomu mu dopomohou návštěvy tří vánočních duchů, kteří jej snad přivedou k rozumu. Nutno říci, že Johnny Depp dává do svého Scrooge to nejlepší, v tom lepším i horším smyslu.
Stylizace filmu tomu ostatně nahrává a Depp v podstatě naplňuje to, co se od něho očekává, což je jeho už prakticky charakteristické přehrávání. Jeho Scrooge evokuje krkavce, jehož motiv se táhne celým vyprávěním. Disponuje umělým špičatým nosem, chodí shrbeně, provádí trhané pohyby hlavou a vypadá, že každou chvíli někoho klovne. Jeho metoda pozoruhodně připomíná Dannyho DeVita v Batman se vrací. Zároveň mluví s přehnaně stylizovanou intonací a jeho projev strhává pozornost už jen dilematem, zda to dělá dobře, nebo přehnaně.
Deppovo herectví je v tomto případě spíš asi otázkou osobního vkusu, nicméně Depp se často pohybuje mezi zdravou a zajímavou stylizací a přehráváním, které dojmu spíš škodí. Obzvlášť v první polovině filmu, kde je ještě lakomým křivákem pohrdajícím vším lidským, působí jako karikatura zlého kapitalisty. Nejsilnější je ve chvílích, kde postupuje jeho proměna, a ve scénách po ní. Zkrátka v momentech, které nevyžadují stylizaci, ale zdání skutečných emocí. Nejpůsobivější vývoj postavy v Ebenezerovi je tak cesta z křečovitě humorné postavičky v člověka.
Většinou se ale jeho herectví hodí k tónu, jaký tvůrci nastavili pro celé vyprávění. Režie se totiž ujal Ti West, hororový tvůrce, z jehož filmografie máme v povědomí hlavně trilogii o Maxxxine, a scénář napsal Nathaniel Halpern, jenž má za sebou surrealistický komiksový seriál Legion a sci-fi pecku Příběhy nekonečna. Ebenezer v jejich podání působí ještě hororověji a znepokojivěji než animovaná verze Roberta Zemeckise, nebo se minimálně snaží vyděsit diváka stejně jako duchové Scrooge. Spirituální stránka vyprávění dostala temný nádech, který v jiných adaptacích zastával hlavně Duch budoucích Vánoc z předposledního aktu příběhu. Tentokrát si tvůrci dali záležet, aby hrůza doprovázela diváka i hrdinu po celou dobu a každé setkání obsahovalo hororové prvky. To je asi nejvýraznější vlastní vklad filmu, a ne vždy dává smysl.
Kupodivu nejznepokojivější figurou je Duch minulých Vánoc (Andrea Riseborough), obvykle zobrazovaný v nejpřivětivější podobě. Ve Westově pojetí je něčím, co jako by sem zabloudilo ze světa Insidious. Podobně Ducha přítomných Vánoc (Tramell Tillman) provází znepokojivý rozklad a scény s duchy hříšníků si nezadají se zombie horory. Přitom uvádí hrdinu do okolností jeho života, které vzbuzují velké emoce pramenící ze Scroogeova neutěšeného života. Ebenezer je tak filmem, kde horor slouží jako úvod ke hřejivému příběhu a vnitřní proměně.
Hororové složky i emotivní momenty přitom fungují docela dobře, děsivost všech duchů Scroogeovi i divákovi připomíná, co hrdinu čeká, když se nezmění. Střídání obou složek pak vytváří zajímavý celek. V předloze i adaptacích odrážejí duchové líbivý filtr minulosti, bohatou přítomnost a budoucnost plnou obav. První duch proto bývá veselý a vizuálně příjemný, druhý symbolizuje hojnost a třetí je chmurným stínem. Ebenezer dělá děsivé figury ze všech tří. Problém je, že jim významově moc nepřizpůsobuje časové roviny. Jsou to zkrátka děsivé figury, aby bylo hororovému ladění učiněno zadost.
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