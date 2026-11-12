Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sověti postavili tank tak pokročilý, že ho nechtěli dát ani spojencům. T-64 zůstal jejich tajemstvím

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zatímco tanky T-72 a T-55 vyvážel Sovětský svaz po tisících do celého světa, revoluční T-64 nesměl opustit hranice země. Konstrukce z Charkova přinesla kombinovaný pancíř, automatické nabíjení i motor s protiběžnými písty. Když se na počátku šedesátých let minulého století rozbíhal v charkovské konstrukční kanceláři…
Sovětský hlavní bojový tank T-64A s kanónem ráže 125 mm v expozici vojenské techniky

Sovětský hlavní bojový tank T-64A s kanónem ráže 125 mm v expozici vojenské techniky

Zdroj: Alan Wilson / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:22

Reklama
Další články z Zbrojopis
Na přídi katapult, na návrat žádná dráha. Tak létaly Hurricany z lodí CAM (můj tip)
Na přídi katapult, na návrat žádná dráha. Tak létaly Hurricany z lodí CAM (můj tip)
Francouzi postavili malý tank a změnili pravidla války. Jeho nápad používají armády dodnes
Francouzi postavili malý tank a změnili pravidla války. Jeho nápad používají armády dodnes

Francouzský lehký tank Renault FT zavedl v roce 1917 otočnou věž, oddělený motor a posádku dvou mužů....

Noční šichta u Remagenu. Čtyři tanky svítily ženistům při stavbě zábrany v Rýně
Noční šichta u Remagenu. Čtyři tanky svítily ženistům při stavbě zábrany v Rýně

Čtyři tanky amerického 738. praporu začaly 9. března 1945 u Remagenu svítit ženistům při stavbě říční...

V Ruzyni se podepisovala mlčenlivost. Armáda měla plán pro televizi i rozhlas
V Ruzyni se podepisovala mlčenlivost. Armáda měla plán pro televizi i rozhlas

Po zásahu na Národní třídě ČSLA svolala do Ruzyně odborníky na televizní a rozhlasovou techniku. Rozkaz k...

Medvědi místo posádky. Kapsli bombardéru B-58 zkoušeli za nadzvukového letu
Medvědi místo posádky. Kapsli bombardéru B-58 zkoušeli za nadzvukového letu

Záchrannou kapsli B-58 zkoušeli při nadzvukových letech s medvědy i šimpanzem. Dobový souhrn zachycuje...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.