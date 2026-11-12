Macinka posílal Pavla na večeře a pro fotografie. Nyní mluví o prestiži a prezidentovi slibuje podporu

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Macinka posílal Pavla na večeře a pro fotografie. Nyní mluví o prestiži a prezidentovi slibuje podporuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Prezident Petr Pavel již v představách ministra zahraničí Petra Macinky nemusí pouze objíždět večeře,…
Ministr zahraničí Petr Macinka, ZDROJ: Ministerstvo zahraničí/se svolením
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 12.11.2026 18:31
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Česká diplomacie má nové vedení.
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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